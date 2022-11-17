Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника
Новости Беларуси. Из натурального сырья с максимальной заботой о качестве. Белорусские продукты ценятся не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом производители продолжают удивлять нас вкусными новинками. Попробовать их, а также узнать о достижениях пищевой отрасли страны можно было во время торжественного собрания концерна «Белгоспищепром». Накануне профессионального праздника коллективы предприятий чествовали в Гомеле.
Они стоят на страже продовольственной безопасности страны и стараются, чтобы на столах белорусов всегда были вкусные продукты. Накануне профессионального праздника концерн «Белгоспищепром» подводит результаты работы, и они звучат весьма достойно.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
60 % всей продукции, которая выпускается нашими пищевыми предприятиями (их 42 в нашей стране, которые относятся к системе «Белгоспищепрома»), находят своего покупателя на территории Республики Беларусь. 40 % экспортируется в 45 стран мира. При этом получаем очень хорошую валютную выручку. По итогам работы за девять месяцев ее рост составил 107 %. Мы видим, что с каждым месяцем эта цифра увеличивается.
На торжественном собрании в Гомеле собрались лидеры отрасли. Впрочем, выделять кого-то сложно – все 42 предприятия пищевого концерна работают эффективно и приносят прибыль.
Сергей Трибой, заместитель генерального директора ОАО «Слодыч»:
Расширили ассортимент значительно. Сейчас, кроме печенья, производим такие хорошо известные конфеты, как «Коровка». Пряники появились, вафли в нашем ассортименте.
Михаил Антончик, начальник цеха СОАО «Коммунарка»:
Постоянно у нас внедряются новинки. На сегодня уже более 900 тысяч новогодних подарков, и еще только середина ноября.
Среди задач на 2023 год – в первую очередь наращивание производственных мощностей. Предприятия концерна реализуют девять импортозамещающих проектов.
Татьяна Лисицина, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:
В следующем году мы планируем запуск линии. Это линия по производству шоколада с мелкими включениями.
Белорусские бренды известны и на рынках Востока. Сейчас концерн расширяет свое присутствие. Ставку делаем на натуральность и качество по справедливой стоимости.
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Углубление взаимодействия с Китайской Народной Республикой, со странами Центральной и Средней Азии, где мы активно также работаем. Участвуем во всевозможных выставках, ярмарках, рекламируем свою продукцию. Кроме того, мы сегодня планируем работать и взаимодействовать со странами Африки, но при этом не останавливаемся во взаимодействии со странами Европейского союза. Как ни странно, мы сегодня имеем хорошие темпы по поставке продукции туда.
Усилия оценили на самом высоком уровне. Коллективы предприятий и отдельных специалистов поощрили благодарностями и почетными грамотами. Фамилии тех, кто работает в пищевой отрасли несколько десятилетий, занесут на Доску почета.
*На правах рекламы.