Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника

Новости Беларуси. Из натурального сырья с максимальной заботой о качестве. Белорусские продукты ценятся не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом производители продолжают удивлять нас вкусными новинками. Попробовать их, а также узнать о достижениях пищевой отрасли страны можно было во время торжественного собрания концерна «Белгоспищепром». Накануне профессионального праздника коллективы предприятий чествовали в Гомеле.

Они стоят на страже продовольственной безопасности страны и стараются, чтобы на столах белорусов всегда были вкусные продукты. Накануне профессионального праздника концерн «Белгоспищепром» подводит результаты работы, и они звучат весьма достойно.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

60 % всей продукции, которая выпускается нашими пищевыми предприятиями (их 42 в нашей стране, которые относятся к системе «Белгоспищепрома»), находят своего покупателя на территории Республики Беларусь. 40 % экспортируется в 45 стран мира. При этом получаем очень хорошую валютную выручку. По итогам работы за девять месяцев ее рост составил 107 %. Мы видим, что с каждым месяцем эта цифра увеличивается. На торжественном собрании в Гомеле собрались лидеры отрасли. Впрочем, выделять кого-то сложно – все 42 предприятия пищевого концерна работают эффективно и приносят прибыль.

Сергей Трибой, заместитель генерального директора ОАО «Слодыч»:

Расширили ассортимент значительно. Сейчас, кроме печенья, производим такие хорошо известные конфеты, как «Коровка». Пряники появились, вафли в нашем ассортименте.

Михаил Антончик, начальник цеха СОАО «Коммунарка»:

Постоянно у нас внедряются новинки. На сегодня уже более 900 тысяч новогодних подарков, и еще только середина ноября.

Среди задач на 2023 год – в первую очередь наращивание производственных мощностей. Предприятия концерна реализуют девять импортозамещающих проектов.

Татьяна Лисицина, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:

В следующем году мы планируем запуск линии. Это линия по производству шоколада с мелкими включениями.

Белорусские бренды известны и на рынках Востока. Сейчас концерн расширяет свое присутствие. Ставку делаем на натуральность и качество по справедливой стоимости.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Углубление взаимодействия с Китайской Народной Республикой, со странами Центральной и Средней Азии, где мы активно также работаем. Участвуем во всевозможных выставках, ярмарках, рекламируем свою продукцию. Кроме того, мы сегодня планируем работать и взаимодействовать со странами Африки, но при этом не останавливаемся во взаимодействии со странами Европейского союза. Как ни странно, мы сегодня имеем хорошие темпы по поставке продукции туда.