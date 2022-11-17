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Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника

17 ноября 2022 17:43
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Новости Беларуси. Из натурального сырья с максимальной заботой о качестве. Белорусские продукты ценятся не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом производители продолжают удивлять нас вкусными новинками. Попробовать их, а также узнать о достижениях пищевой отрасли страны можно было во время торжественного собрания концерна «Белгоспищепром». Накануне профессионального праздника коллективы предприятий чествовали в Гомеле.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-1

Они стоят на страже продовольственной безопасности страны и стараются, чтобы на столах белорусов всегда были вкусные продукты. Накануне профессионального праздника концерн «Белгоспищепром» подводит результаты работы, и они звучат весьма достойно.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
60 % всей продукции, которая выпускается нашими пищевыми предприятиями (их 42 в нашей стране, которые относятся к системе «Белгоспищепрома»), находят своего покупателя на территории Республики Беларусь. 40 % экспортируется в 45 стран мира. При этом получаем очень хорошую валютную выручку. По итогам работы за девять месяцев ее рост составил 107 %. Мы видим, что с каждым месяцем эта цифра увеличивается.

На торжественном собрании в Гомеле собрались лидеры отрасли. Впрочем, выделять кого-то сложно – все 42 предприятия пищевого концерна работают эффективно и приносят прибыль.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-7

Сергей Трибой, заместитель генерального директора ОАО «Слодыч»:
Расширили ассортимент значительно. Сейчас, кроме печенья, производим такие хорошо известные конфеты, как «Коровка». Пряники появились, вафли в нашем ассортименте.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-10

Михаил Антончик, начальник цеха СОАО «Коммунарка»:
Постоянно у нас внедряются новинки. На сегодня уже более 900 тысяч новогодних подарков, и еще только середина ноября.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-13

Среди задач на 2023 год – в первую очередь наращивание производственных мощностей. Предприятия концерна реализуют девять импортозамещающих проектов.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-16

Татьяна Лисицина, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:
В следующем году мы планируем запуск линии. Это линия по производству шоколада с мелкими включениями.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-19

Белорусские бренды известны и на рынках Востока. Сейчас концерн расширяет свое присутствие. Ставку делаем на натуральность и качество по справедливой стоимости.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-22

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Углубление взаимодействия с Китайской Народной Республикой, со странами Центральной и Средней Азии, где мы активно также работаем. Участвуем во всевозможных выставках, ярмарках, рекламируем свою продукцию. Кроме того, мы сегодня планируем работать и взаимодействовать со странами Африки, но при этом не останавливаемся во взаимодействии со странами Европейского союза. Как ни странно, мы сегодня имеем хорошие темпы по поставке продукции туда.

Экспорт в 45 стран мира. «Белгоспищепром» подводит итоги работы накануне профессионального праздника-25

Усилия оценили на самом высоком уровне. Коллективы предприятий и отдельных специалистов поощрили благодарностями и почетными грамотами. Фамилии тех, кто работает в пищевой отрасли несколько десятилетий, занесут на Доску почета.

*На правах рекламы.

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