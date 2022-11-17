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«Действительно профессионалы, которые знают своё дело». Кубраков побывал на «Дажынках» сельхозпредприятия МВД

17 ноября 2022 17:34
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе завершились «Дажынкi» для работников сельхозпредприятия МВД «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве специализируются на производстве и переработке животноводческой продукции и растениеводства и выращивании овец.

«Действительно профессионалы, которые знают своё дело». Кубраков побывал на «Дажынках» сельхозпредприятия МВД-1

Всего здесь содержат более 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Одно из новых направлений – пчеловодство. Хуторской мед славится своим качеством далеко за пределами райцентра.

«Действительно профессионалы, которые знают своё дело». Кубраков побывал на «Дажынках» сельхозпредприятия МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
«Хутор-Агро» – это единственное сельхозпредприятие, которое есть в системе Министерства внутренних дел. В нашем ведомстве находится пятый год, и с каждым годом это сельхозпредприятие развивается. Конечно, специалистов в сельском хозяйстве, в Министерстве внутренних дел немного, но тем не менее на сегодня руководство «Хутор-Агро» – это действительно профессионалы, которые знают свое дело.

В хозяйстве дают шанс на исправление оступившимся людям. Здесь работают более 100 граждан из Светлогорского лечебно-трудового профилактория.

# Сельское хозяйство # общество # Иван Кубраков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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