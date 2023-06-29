Чипирование – опасность для человека или возможность развить мозг? Вот какие проекты уже существуют

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Классическая фобия, которая присутствует у многих в головах, – страшная чипизация человечества. Как вы относитесь к экспериментам с внедрением в организм человека чипов и всевозможных процессоров?

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:

Я с очень большим интересом к этому отношусь. Не знаю, много ли людей разделяют мое мнение, но как раз общаясь с коллегами, которые занимаются разработкой ИИ, они высказали очень интересную мысль. В какой-то момент мы, люди, станем конкурировать с искусственным интеллектом. Понятно, что конкурировать с ним в нашем нынешнем состоянии абсолютно невозможно, когда вычислительные способности огромные. Опять же, разработка Маска, когда обезьянке вживили чип, чтобы она могла управлять компьютером в режиме мысли онлайн, причем эта операция без наркоза занимает час, куча нейронных нанопроводков подключаются к нейронам головного мозга. Я думаю, большая вероятность того, что затем эти чипы будут не то что дополненной реальности, а чипы дополненного сознания. Мои коллеги предполагают, что человеку вынужденно придется доразвивать себя до скорости мышления искусственного интеллекта, чтобы в итоге не произошло какого-то мирового коллапса.

Еще в прошлом веке люди начали вживлять в свое тело различные электронные приборы, чтобы улучшить свое здоровье. Самым распространенным по сей день остается кардиостимулятор. Сегодня технологии шагнули далеко вперед, и в первую очередь это связано с именем Илона Маска.

Его проект Neuralink связан с разработкой импланта, который способен передавать сигналы от мозга компьютеру. То есть люди с ограниченными возможностями смогут управлять предметами силой мысли и даже восстановить свои утраченные двигательные функции.

Впервые этот прибор показали в июле 2019 года. Чип выглядит как монета, его диаметр – 23 миллиметра, а толщина – восемь. Микропроцессор вживляется под кожу и подключается к мозгу. Всю операцию совершает робот-хирург, который просверливает отверстие в черепе и подсоединяет электроды.

По словам Маска, операция безболезненная и не требует анестезии. Пациент может покинуть клинику в тот же день. После имплантации не остается никаких следов, а владелец не ощущает чип как инородное тело. Микропроцессор считывает данные в мозге и соединяется с различными устройствами по Bluetooth на расстоянии до 10 метров.

Импланты уже показали свою эффективность во время опытов на животных. В 2021 году чип вживили в мозг девятилетней макаки, после чего был показан видеоролик, в котором примат силой мысли играет в видеоигру. А в декабре 2022 года Маск показал еще одно видео из лаборатории, где обезьяна просит еду силой мысли. На кадрах видно, как животное перемещает курсор по словам на экранной клавиатуре и просит таким образом фрукты.

К 2024 году перейти к тестированию нейрочипов на людях планируют и в России. А в США разработали импланты, встраиваемые в мозг, которые смогут восстановить память человека. Это будет возможно благодаря внутренней стимуляции нейронных связей в мозге.