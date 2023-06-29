Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2023» начался в Минске. Поговорили с участниками

Набираем темп. Профсоюзный молодежный форум с таким названием проходит в эти дни в белорусской столице. В Минск приехали представители из 8 стран, в том числе России, Вьетнама, Казахстана, Португалии. Тренинги, мастер-классы, круглые столы, встречи с представителями органов власти, общественными деятелями, медиаэкспертами. Программа форума в этом году насыщенная. А какие впечатления у его участников? И что ждет форумчан впереди? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Фотима Бобокулова, участник международного молодежного профсоюзного образовательного форума «ТЕМП» (Узбекистан) и Дмитрий Горбачев, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси. Александр Меженный, ведущий:

Как там Узбекистан? Насколько похожи наши страны? У нас тут тоже жара бывает.

Фотима Бобокулова, участник международного молодежного профсоюзного образовательного форума «ТЕМП» (Узбекистан):

В Узбекистане в данное время очень жарко, лето церемонит в Узбекистане. Я впервые в Беларуси, в Минске. Ваш город уже успел впечатлить меня. Программа «ТЕМПа» очень насыщенная, мы успели побывать в Хатыни, в БелАЗе. Минск не перестает удивлять меня своей красотой, зеленью. Александр Меженный:

Мы любим, когда к нам в гости приезжают. Как драники? Попробовали уже? Фотима Бобокулова:

Да, нам подавали, они вкусные. Какие мероприятия проведут в рамках фестиваля? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Что уже обсудили? Какие мероприятия проведут на этой неделе?

Дмитрий Горбачев, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Нам нужно было всем познакомиться, познакомиться лично, познакомиться со странами-участницами, культура, традиции, еда. Недавно у нас состоялся такой тематический вечер, где каждая страна-участница представила свои национальные костюмы, свою кухню, обычаи, традиции. Это был особый день, все максимально сплотились, друг друга поддерживали. Мы гостеприимные, всегда интересно узнать что-то новое о других странах. У нас программа довольно насыщенная. Мы посещали наши промышленные гиганты, впереди еще наши историко-культурные объекты. Мирский замок, также мы ребят свозим в «Дудудки». Тоже нужно показать именно нашу аутентичность, ребята смогут посмотреть, как строился быт наших предков. Фестиваль «ТЕМП» брал короткий отпуск. В связи с чем это происходило? Александр Меженный:

Я знаю, что «ТЕМП» брал короткий отпуск. В связи с чем это происходило? Дмитрий Горбачев:

К сожалению, пандемия. Не только в нашей стране, но и у наших коллег тоже были ограничения, поэтому мы взяли небольшой отпуск. Вот вернулись с новыми силами.

Екатерина Яцкевич:

Вы рассказываете, что много мероприятий запланировали. А еще какие вопросы на повестке дня? Дмитрий Горбачев:

Данный форум у нас посвящен неотъемлемой части, именно нашей профсоюзной деятельности, медиация, разрешение конфликтов, потому что есть наниматель, есть сотрудник. Иногда возникают спорные моменты, которые мы как профсоюзные лидеры должны решать. Именно этому посвящен наш форум. У нас запланирована обучающая программа, где будут работать специалисты в области медиации. Участники даже получат специальный сертификат о прохождении данных курсов, который они смогут предъявить в своих странах, заниматься этой деятельностью. Александр Меженный:

Почему узбекский плов такой особенный?

Фотима Бобокулова:

Это все-таки зависит от страны. В легендарном плове все ингредиенты очень секретные. Надо уметь готовить мясо. Можно готовить из баранины или говядины. Все зависит от масла, от риса, специй. Если бы была возможность, я бы вам приготовила плов. Александр Меженный:

Насколько передаются секреты мастерства молодежи в Узбекистане? Насколько легко или сложно решается вопрос с трудоустройством молодежи в Узбекистане? Фотима Бобокулова:

В Узбекистане идет интенсивная работа над молодежью, 30 апреля у нас был Всенародный референдум об изменении Конституции, туда были внедрены новые законы о молодежи. Конституция была изменена более чем на половину. Там появилась отдельная глава – гарантии для молодежи. Это значит, что молодежь имеет важнейшую роль в нашей стране. Ежегодно у нас организуются форумы под лозунгом: объединим молодежь нового Узбекистана. Вместе мы великая сила. Активно участвует из соседних стран молодежь, из России, Беларуси, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан. Я считаю, что активность молодых людей послужит важным фактором в процессе развития роли страны в общем.

Александр Меженный:

Государство гарантирует в Узбекистане первое рабочее место, как это сделано в Беларуси? Фотима Бобокулова:

Да, обязательно. После окончания университета от 1 года до 3 лет молодежь может свободно работать. Первые три года у нас предусмотрена дополнительная зарплата. Александр Меженный:

Я опять про плов. Традиции передаются? Секреты будут жить? Фотима Бобокулова:

Да. В каждой области плов готовится по-своему. В каждой области есть свой секрет плова. Александр Меженный:

У нас тоже в каждой семье особый рецепт драников. Даже у Президента есть особый свой рецепт. Чем удалось заинтересовать молодых людей? Екатерина Яцкевич:

Чем удалось заинтересовать молодых людей? Как вы дальше собираетесь выстраивать диалог?