В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда
Новости Беларуси. Профилактика, предупреждение и снижение производственного травматизма. В городской Ратуше чествовали предприятия по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В смотре-конкурсе приняло участие свыше 100 организаций производственной и непроизводственной сферы. Наградами в шести номинациях отмечены 19 учреждений. В том числе промышленные предприятия, объекты здравоохранения и образования. Оценивались состояние условий труда работников, безопасности производственных процессов .
Федор Римашевский, директор Минскводоканала:
На водоканале проводится очень большой объем работы по выполнению и соблюдению требований и норм, правил охраны труда, техники безопасности. Очень серьезно поставлена у нас работа по постоянному обучению рабочих.
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Самое главное – сохранение жизни наших работающих на предприятиях. В этом конкурсе побеждают организации, у которых нулевой травматизм, где не было травм, которые проводят большую работу для обеспечения работника специальной одеждой, условиями для труда.
Фото: Telegram-канал Мингорисполкома
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Особое внимание уделяется стройке, потому что это наиболее опасная сфера по охране труда. И промышленность, она тоже. Мы видим хорошую тенденцию снижения смертности по результатам прошлого года. И мы подошли детально к строительным организациям, изучили, сделали рейтинг таких организаций.
Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится ежегодно. Появились и две новые номинации на лучший информационный ролик и проект по визуализации и распространению охраны труда на местах.