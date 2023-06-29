В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда

Новости Беларуси. Профилактика, предупреждение и снижение производственного травматизма. В городской Ратуше чествовали предприятия по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда по итогам 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В смотре-конкурсе приняло участие свыше 100 организаций производственной и непроизводственной сферы. Наградами в шести номинациях отмечены 19 учреждений. В том числе промышленные предприятия, объекты здравоохранения и образования. Оценивались состояние условий труда работников, безопасности производственных процессов .

Федор Римашевский, директор Минскводоканала: На водоканале проводится очень большой объем работы по выполнению и соблюдению требований и норм, правил охраны труда, техники безопасности. Очень серьезно поставлена у нас работа по постоянному обучению рабочих.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов: Самое главное – сохранение жизни наших работающих на предприятиях. В этом конкурсе побеждают организации, у которых нулевой травматизм, где не было травм, которые проводят большую работу для обеспечения работника специальной одеждой, условиями для труда.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Особое внимание уделяется стройке, потому что это наиболее опасная сфера по охране труда. И промышленность, она тоже. Мы видим хорошую тенденцию снижения смертности по результатам прошлого года. И мы подошли детально к строительным организациям, изучили, сделали рейтинг таких организаций.

Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится ежегодно. Появились и две новые номинации на лучший информационный ролик и проект по визуализации и распространению охраны труда на местах.