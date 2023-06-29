30 июня экономисты отметят профессиональный праздник. Какими успехами могут поделиться белорусские специалисты?

В отличие от других профессиональных праздников, День экономиста приходится на определенную дату. И это неслучайно. 30 июня 1921 года в Минске начала свою работу государственная плановая комиссия БССР, которая на долгие годы стала главным мозговым центром экономики республики. Этот праздник уже завтра отметят сотни и тысячи специалистов по всей стране, которые знают истинный смысл слова экономия. И стоят на страже нашего финансового благополучия. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Лобанов, начальник главного управления экономики промышленности Министерства экономики Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Что для вас значит день 30 июня?

Владимир Лобанов, начальник главного управления экономики промышленности Министерства экономики Республики Беларусь:

30 июня – это профессиональный праздник всех экономистов. И всех экономистов, которые не только в экономике, но и в финансах, бухгалтерии. День экономиста – это заслуга и признание того, что наша работа важна как для страны, предприятия, а иногда и для семьи. Александр Меженный:

30 число – это тот день, когда можно в бухгалтерию смело идти, всех поздравлять. Владимир Лобанов:

Совершенно верно. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Made in Belarus – это уже бренд. Какими товарами мы можем гордиться? Владимир Лобанов:

Действительно, это бренд. Сегодня наши товары широко представлены и известны во всем мире. Начнем с нашего машиностроения. Второе – это легкая промышленность. То, что мы одеваем каждый день. Конечно, пищевая промышленность, кондитерская. Кто не знает наши сладости? Наша продукция широко известна. Белорусский товар – это качество, надежность. Александр Меженный:

Это еще и вкусно. В Москву приедешь, идешь: товары из Беларуси. И там можно продавать все что угодно. Бывает, что товар там не белорусский, но его раскупают, потому что написано, что из Беларуси. У нашей молочки просто изумительное качество, настоящий вкус, настоящие продукты. Это значит из Беларуси. Что нам необходимо закупать за границей? Процесс импортозамещения запущен. Какие товары мы закупаем? От чего не можем отказаться?

Владимир Лобанов:

Импортозамещение – это одна из главных стратегий. Сегодня в импортозамещение у нас включено 3 000 наименований товарных позиций. На этот год запланировано произвести импортозамещающей продукции более чем на 27 миллиардов долларов. Но импортозамещение – это не только импортозамещение, но это еще и экспортоориентированный товар, который из 27 миллиардов, мы половину поставим на экспортные рынки. Поэтому импортозамещение в приоритете. Сегодня мы вынуждены закупать сырье, которого у нас нет по тем или иным причинам. Это нефть, хлопок. Но из этого мы уже делаем добавленную стоимость в республике, их перерабатываем, наша добавленная стоимость становится у нас. Екатерина Яцкевич:

Расскажите о новинках, о товарах, которые планируется выпускать? Владимир Лобанов:

Мы не стоим на месте. Сегодня наши гиганты (как БелАЗ) разработали и произвели 130-тонный карьерный самосвал на дизеле и батареях. Также у нас сегодня разработаны экспериментальные грузовики, 10-тонники 4-тонники, они пока проходят обкатку. Александр Меженный:

С какими странами мы наиболее активно сотрудничаем? Куда поставляется продукция на данный момент? Какие планы вы рассматриваете?