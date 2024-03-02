Чернецкий о работе депутата: период будет очень непростой, но трудностей мы не боимся

Переходный период в работе Палаты представителей Национального собрания Беларуси важно провести на достойном уровне. Обеспечить необходимую поддержку во время перехода полномочий от одного созыва парламента к другому со стороны всех органов власти поручил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новый состав нижней палаты парламента вошли представители госорганов, различных сфер, таких как наука, образование, здравоохранение, культура. Кто-то баллотировался от партий, кто-то от трудовых коллективов, а кто-то предпочел выдвижение путем сбора подписей. Еще на этапе агитации получены наказы от избирателей. Так что в парламент вновь избранные депутаты идут уже с конкретными запросами от белорусов.

Руслан Чернецкий, заслуженный артист Беларуси:

Много вопросов, предложений. Мне очень понравилось на всех встречах с избирателями, меня это прям воодушевило. Предложений много, много идей, люди неравнодушны, хотят жить лучше и сами улучшать, помогать. Это прекрасно, здорово. И слава богу, что так происходит. Это очень радует.

Это тяжелейшая работа, огромная ответственность. Это люди, которых я не должен подвести. Страна, для которой я должен сделать максимально. Будет период очень непростой, но трудностей мы не боимся, поэтому скажу так: смело идем вперед, нормально все. Хочу поблагодарить избирателей, которые доверились мне. Я буду делать все, чтобы оправдать доверие. Но еще я бы хотел поблагодарить тех, кто весь этот период, весь электоральный цикл поддерживал меня: собирали подписи, стояли на пикетах.