В Вене +16°С, в Киеве +6°С. Климатический расклад по Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, столбик термометра в Париже покажет +9 °С.

Ненастно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +16 °С. Так же ветрено и до 16 градусов со знаком плюс в Риме. Ясно и малооблачно в столице Испании. В Мадриде до 10 градусов тепла.

Столицу Болгарии ожидает ясный день с переменной облачностью и 16 градусов со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +13 °С. Заглянет солнце и в Афины, там до 17 градусов тепла.