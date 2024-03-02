В Вене +16°С, в Киеве +6°С. Климатический расклад по Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, столбик термометра в Париже покажет +9 °С.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду, столбик термометра в Париже покажет +9 °С.
Ненастно встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +16 °С. Так же ветрено и до 16 градусов со знаком плюс в Риме. Ясно и малооблачно в столице Испании. В Мадриде до 10 градусов тепла.
Столицу Болгарии ожидает ясный день с переменной облачностью и 16 градусов со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +13 °С. Заглянет солнце и в Афины, там до 17 градусов тепла.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ощутимое потепление, в столице Латвии ожидается ясная без осадков погода и на 9 градусов выше нуля в дневное время суток. До +7 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе будет преимущественно ясно и малооблачно. В Варшаве +14 °С, осадков не предвидится. На 6 градусов выше нуля в Киеве. В Москве до 1 градуса со знаком плюс, погода при этом будет ясная и без осадков.
С весной придется подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам.