В преддверии Дня православной книги в Минске открылась выставка «Читающий город». В духовно-просветительском центре «Ковчег» собрались люди всех возрастов. Каждый с интересом прогуливался по выставочным залам, изучая богатый книжный ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательные семинары, презентации новых и старинных книг, встречи с писателями из Беларуси и России – множество мероприятий запланировано для гостей на протяжении целой недели. Желающие смогут показать свою эрудицию на интеллектуальной игре «брейн-ринг» и научиться красиво писать на мастер-классах по каллиграфии. Также пройдет конкурс макетов литературных персонажей и букв церковнославянского языка. А 2 марта в рамках выставки состоялась беседа с педагогами на тему «духовно-нравственные семейные ценности в воспитании молодого поколения».

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Представлена широкая выставка книг, которые прибыли из Российской Федерации по линии издательского совета Русской православной церкви. Думается, что посетители могут найти для себя много полезного, нужного, для своей семьи, близких.

Климент, митрополит Калужский и Боровский (Россия):

Очень важно нам возродить семейное чтение, чтобы книга была в каждой семье и ее обязательно читали. И Евангелие, и жития святых. И это будет объединять. Книга, что очень важно для нас сейчас, должна способствовать единству.