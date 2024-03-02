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В Минске открылась выставка «Читающий город»

02 марта 2024 14:39
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В преддверии Дня православной книги в Минске открылась выставка «Читающий город». В духовно-просветительском центре «Ковчег» собрались люди всех возрастов. Каждый с интересом прогуливался по выставочным залам, изучая богатый книжный ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась выставка «Читающий город»-1

Образовательные семинары, презентации новых и старинных книг, встречи с писателями из Беларуси и России – множество мероприятий запланировано для гостей на протяжении целой недели. Желающие смогут показать свою эрудицию на интеллектуальной игре «брейн-ринг» и научиться красиво писать на мастер-классах по каллиграфии. Также пройдет конкурс макетов литературных персонажей и букв церковнославянского языка. А 2 марта в рамках выставки состоялась беседа с педагогами на тему «духовно-нравственные семейные ценности в воспитании молодого поколения».

В Минске открылась выставка «Читающий город»-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Представлена широкая выставка книг, которые прибыли из Российской Федерации по линии издательского совета Русской православной церкви. Думается, что посетители могут найти для себя много полезного, нужного, для своей семьи, близких.

В Минске открылась выставка «Читающий город»-7

Климент, митрополит Калужский и Боровский (Россия):
Очень важно нам возродить семейное чтение, чтобы книга была в каждой семье и ее обязательно читали. И Евангелие, и жития святых. И это будет объединять. Книга, что очень важно для нас сейчас, должна способствовать единству.

В Минске открылась выставка «Читающий город»-10

Выставка будет работать до 10 марта. Финальным аккордом череды мероприятий станет награждение победителей конкурсов.

# Выставка # общество # Митрополит Вениамин

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