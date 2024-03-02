Президент поручил обеспечить поддержку белорусского парламента в переходный период

Переходный период в работе Палаты представителей Национального собрания Беларуси важно провести на достойном уровне. Обеспечить необходимую поддержку во время перехода полномочий от одного созыва парламента к другому со стороны всех органов власти поручил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии, единый день голосования прошел спокойно и завершился в срок, показав высокий уровень организации и вовлеченности белорусов в избирательный процесс.

Александр Шатько, общественный деятель:

Конечно же, осталась в парламенте и часть людей, которые проработали на протяжении длительного времени. Состав не совсем обновляется на 100 %. Есть те, которые приходят не впервые, у кого уже не первый созыв. Был небольшой перерыв. Но задачи у парламента сейчас связаны с тем, что впереди Всебелорусское народное собрание. Это впервые для Республики Беларусь. И чтобы выстроить работу Всебелорусского народного собрания, необходим не только навык, но и большой политический опыт. На этой структуре будет лежать в том числе тактика и стратегия и дальнейшее развитие нашего государства. Отработать все эти моменты для парламента – очень важная задача.

Эксперт: роль, которую берёт на себя новый состав парламента, действительно судьбоносная. Подробности.

Отдельное внимание развитию партийной системы. Среди депутатов восьмого созыва 70 человек – это члены политических партий. Значит, работа после перерегистрации проведена успешна: партиям удалось добиться узнаваемости и получить поддержку населения в единый день голосования.