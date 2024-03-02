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С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам

02 марта 2024 14:59
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Еще пару дней – и аномальное тепло будет вытеснено с территории Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». Его место займет более прохладный воздух. Кроме этого, на следующей неделе белорусам стоит подготовиться к осадкам в виде мокрого снега.

Климатический расклад по Европе на неделю читайте здесь.

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-1

Беларусь окажется на периферии ядра Арктического холода, поэтому сильных аномалий в виде ураганов и хавьеров ждать не приходится. С 8 числа в нашей стране, вероятно, установится зимний режим погоды. Это отразится в основном в температурном показателе: на севере Республики он составит -10 °С, на юго-западе – около 0 °С. Ощутят похолодание белорусы уже в середине недели, в среднем значение термометра составит 2-4 градуса. Осадки дополнят общую погодную картину также ближе к окончанию недели, так что запасайтесь зонтиками и терпением в ожидании весны.

Подробный прогноз по областям страны.

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-4

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-6

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-8

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-10

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-12

С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам-14

# Погода в Беларуси # общество

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