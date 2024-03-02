С весной придётся подождать – белорусам стоит подготовиться к осадкам

Еще пару дней – и аномальное тепло будет вытеснено с территории Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». Его место займет более прохладный воздух. Кроме этого, на следующей неделе белорусам стоит подготовиться к осадкам в виде мокрого снега.

Беларусь окажется на периферии ядра Арктического холода, поэтому сильных аномалий в виде ураганов и хавьеров ждать не приходится. С 8 числа в нашей стране, вероятно, установится зимний режим погоды. Это отразится в основном в температурном показателе: на севере Республики он составит -10 °С, на юго-западе – около 0 °С. Ощутят похолодание белорусы уже в середине недели, в среднем значение термометра составит 2-4 градуса. Осадки дополнят общую погодную картину также ближе к окончанию недели, так что запасайтесь зонтиками и терпением в ожидании весны.