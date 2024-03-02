Эксперт: роль, которую берёт на себя новый состав парламента, действительно судьбоносная

Первое заседание Палаты представителей в новом составе пройдет 22 марта. Единый день голосования завершился в срок, показав высокий уровень организации и вовлеченности белорусов в избирательный процесс. Теперь на достойном уровне предстоит обеспечить переходный период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Седьмой созыв Палаты представителей заканчивает работу, восьмой только приступает к обязанностям. Как подчеркивают эксперты, роль, которую берет на себя депутатский корпус, судьбоносная. Да, на седьмой созыв Палаты представителей выпало немало вызовов: санкции, пересмотр законодательства в связи с обновлением Конституции, агрессивная политика ряда западных стран.

Многие решения приходилось принимать крайне оперативно, чтобы иметь возможность на законном уровне ответить на современные вызовы. Тем не менее глобально ситуация в мире в лучшую сторону не поменялась. Восьмому созыву предстоит продолжить работу в напряженных условиях. И главная задача – обеспечить безопасность государства и сохранить независимость.

Георгий Гриц, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

Я бы даже не позавидовал новому составу, этой законодательной власти. Потому что та роль, которую сегодня они сами на себя берут, она действительно судьбоносная. Первое – это внешние вызовы. И с этой точки зрения даже не столько как противостояние, переформатирование глобализации в регионализацию, а появление новых трендов, таких как искусственный интеллект. И мы видим, что он меняет мировоззрение и отношение людей и внутри общества, и государства к обществу. Мы видим еще один такой тренд, как информация, информационные технологии. Если раньше это были средства массовой информации или коммуникации людей, то сегодня это инструмент влияния.