Лукашенко: «Надо сделать всё, чтобы депутаты без промедления начали свою работу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шесть человек, думаю, достаточно. Привлекайте, кого вы считаете нужным. Люди услышат сегодня мою позицию. И парламент, и Администрация Президента, и правительство, Управление делами Президента, другие государственные органы власти подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите в этот переходный период от одного созыва парламента к другому. Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу. И очень вас прошу: вам также придется всем работать, помогая правительству при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания. Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Конституционно определено по закону, когда должно состояться первое заседание. Надо делать все по закону.

Глава государства в первую очередь обратил внимание на организационные вопросы, касающиеся деятельности нового депутатского корпуса, а также тех, кто завершает свою работу в Палате представителей. В ближайшее время предстоит окончательно сформировать Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия, определяющий стратегические направления развития страны.