Лукашенко: «Надо сделать всё, чтобы депутаты без промедления начали свою работу»

Обеспечить поддержку в переходный для белорусского парламента период. Соответствующее поручение Президент Беларуси дал на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разговор пригласили представителей ЦИК, нижней палаты парламента, Администрации Президента. Среди главных тем – краткие итоги прошедшей избирательной кампании, формирование рабочих органов Палаты представителей, подготовка встречи Президента с уходящим созывом, а также вопросы формирования и проведения Всебелорусского народного собрания.
Выборы депутатов состоялись, уже скоро новый состав соберется на первое заседание. 25 марта – крайний срок, когда избранные парламентарии должны приступить к исполнению своих обязанностей. Перед присутствующими поставлена задача серьезнейшим образом поработать, чтобы помочь депутатам встать в рабочую колею.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шесть человек, думаю, достаточно. Привлекайте, кого вы считаете нужным. Люди услышат сегодня мою позицию. И парламент, и Администрация Президента, и правительство, Управление делами Президента, другие государственные органы власти подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите в этот переходный период от одного созыва парламента к другому. Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу. И очень вас прошу: вам также придется всем работать, помогая правительству при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания. Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Конституционно определено по закону, когда должно состояться первое заседание. Надо делать все по закону.
Глава государства в первую очередь обратил внимание на организационные вопросы, касающиеся деятельности нового депутатского корпуса, а также тех, кто завершает свою работу в Палате представителей. В ближайшее время предстоит окончательно сформировать Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия, определяющий стратегические направления развития страны.