Через месяц отключат воду, через 6 – выселение. В расчетно-справочном центре рассказали о неплательщиках

Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более когда речь идет не о собственной, а об арендной квартире. Отправляясь в магазин, мы вряд ли рассчитываем на то, что получим продукты или одежду бесплатно. Платить приходится и за бензин, и за проезд в общественном транспорте. Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ – подробности.

Сергей Шуманский, ведущий:

Так почему же некоторые белорусы из месяца в месяц не оплачивают услуги ЖКХ, хотя все это время пользуются электроэнергией и газом, живут в теплой квартире и моются под горячим душем? О том, почему минчане не платят по счетам и как бороться с такими коммунальными должниками, поговорим с начальником отдела по взысканию дебиторской задолженности «Единого расчетно-справочного центра Минска» Анастасией Гвоздик. Сергей Шуманский:

Неужели у нас действительно существует такая проблема, как массовая неоплата жилищно-коммунальных услуг. Как она выражается в цифрах, суммах? И какая категория неплательщиков, кто эти люди? «Сумма задолженности варьируется в несколько миллионов рублей»

Анастасия Гвоздик, начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП Центр информационных технологий Мингорисполкома:

Как правило, 90 % из всех должников – это должники, которые допускают задолженность от 1 до 3 месяцев. По каким-то причинам люди забывают оплатить. Возможно, ставят эти платежи как не первоочередные, хотя на самом деле вопрос достаточно острый сегодня, так как поставщики услуг максимально стараются для удобства наших граждан, предоставляя тепло, воду, газ и так далее. Около 7 % должников есть из всех граждан. Мы говорим про Минск. Сумма задолженности варьируется в несколько миллионов рублей. К сожалению, мы наблюдаем не совсем положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Она немножко увеличилась. Как правило, это происходит за счет таких плательщиков 1-2 месяцев, которые по какой-то причине забывают производить оплату. Сергей Шуманский:

А есть какая-то статистика по временам года, может? Летом больше, зимой меньше? «Всегда возрастает сумма в ноябре, потому что это начало отопительного периода»

Анастасия Гвоздик:

Как правило, всегда возрастает сумма в ноябре, потому что это начало отопительного периода. Это существенно чувствуется. И все зимние периоды, начиная с января. Возможно, это новогодние праздники, какие-то траты, подарки. В этот промежуток (январь-февраль) сумма возрастает. С марта мы уже наблюдаем снижение, летом. Уже без начисления за отопление. Оплаты производятся более добросовестно и в установленные сроки, не позднее 25 числа каждого месяца. Сергей Шуманский:

Это как-то зависит от суммы? Кто-то, например, платит 30 рублей в месяц, а кто-то – 130. Или это независимо от суммы платежа? Анастасия Гвоздик:

Это не зависит от суммы платежа. Это, наверное, зависит от дисциплинированности людей, которые знают, что первоочередно, когда ты получил зарплату либо какую-то выплату, пенсию, в первую очередь ты идешь оплачивать коммунальные услуги. Сергей Шуманский:

Существует сложившееся мнение, что в основном неплательщики – это какие-то асоциальные личности, люди, которые не работают, злоупотребляют спиртным. Неплательщики – это люди, которые не работают и злоупотребляют спиртным?

Анастасия Гвоздик:

Мы можем говорить о данной категории, которая не оплачивает свыше 5-6 месяцев. Как правило, это граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, безработные. Именно к таким гражданам применяются более жесткие меры. Мы с такой категорией работаем, более крайними мерами добиваемся оплаты. Вплоть до выселения. Адекватные, добропорядочные люди, даже если забыли за один месяц заплатить, в случае даже направления уведомления, автодозвон запускаем с 26 числа. Как правило, всегда оплата производится. Сергей Шуманский:

Выселение – это уже крайние меры. А до выселения какая ответственность существует, в каком порядке к выселению идет? Анастасия Гвоздик:

С 26 числа каждого месяца, если ты не оплатил коммунальные услуги, начисляется пеня – 0,3 % за каждый день просрочки. Может быть, за пару дней это особо не почувствуется, но чем дольше человек не производит эту оплату, сумма пени возрастает. При задолженности два месяца, как только человек не оплатил, поставщиками услуг применяются меры по приостановлению оказания услуг. Вручается предупреждение с просьбой оплатить, пять дней дается на оплату. Если человек оплату не производит, поставщики имеют полное право приостановить оказание услуг – газ, вода, свет. Приходится проживать в более некомфортных условиях. Если и эта мера не срабатывает, то мы обращаемся в соответствующие органы – судебные либо нотариальные – для подготовки исполнительных документов. После этого мы направляем эти документы по месту получения дохода, если мы его знаем. Это и пенсия, и заработная плата. Но если мы такого места не знаем, то документы направляются в отдел принудительного исполнения, подключаются судебные исполнители, которые проводят работу по тому, чтобы эта сумма была взыскана в принудительном порядке. Снимается дополнительный сбор за то, что эту работу проводят. Человек должен оплатить еще больше, чем ему фактически выставлено. А далее уже применяются меры. Если мы не можем найти такого дохода, если долгое время нет исполнения, мы направляем ходатайство по ограничению мер – право выезда за пределы, арест имущества, транспортных средств, блокировка карт и так далее. Этих мер достаточно много законом предусмотрено. А далее уже начинаем работу по выселению. Сергей Шуманский:

Выселить можно любого гражданина? Если жилье приватизировано? Выселить можно любого?

Анастасия Гвоздик:

Да. Сегодня существует норма, которая предусматривает отчуждение жилого помещения, которое находится в собственности человека. Эта квартира потом просто продается с публичных торгов. Выносится соответствующее решение суда, и далее продается жилье, в счет этого оплачивается задолженность. Такая практика в Беларуси, к сожалению, существует. В Минске такая работа уже проводилась. Сергей Шуманский:

А в каких случаях предоставляется менее комфортное жилье? Анастасия Гвоздик:

Если квартира находится не в собственности, это государственный жилищный фонд, социальное жилье либо арендное жилье, которое было предоставлено до июля 2016 года. Это государственные квартиры, которые люди по каким-то причинам не приватизировали. Для такой категории применяется мера по переселению. То есть в менее занимаемое жилое помещение. И оно может быть не только в Минске. Законом предусмотрено, что это может быть и область, любой район. Сергей Шуманский:

Домик в деревне, например. Анастасия Гвоздик:

Да, в том числе.

Сергей Шуманский:

Но при переселении, если человек там тоже не будет платить, выселение в никуда? Анастасия Гвоздик:

Да, на улицу. Без предоставления. Сергей Шуманский:

Насколько часто эта крайняя мера используется? Анастасия Гвоздик:

Ежегодно. У нас есть такая статистика. Есть удовлетворенные решения, когда судом принимается решение о том, что человека нужно переселить либо выселить. И эта работа проводится. Достаточно часто, когда человек получает исковое заявление с нашей стороны, в суд его приглашают повесткой. Многие находят средства, чтобы оплатить, потому что понимают, что дальше некуда. Либо ты остаешься без жилья, либо выплачиваешь эту сумму. Сегодня у нас также предусмотрена законом возможность списать пеню по заявлению гражданина, но при оплате основного долга в полном объеме. Если человек подтверждает факт того, что у него было тяжелое материальное положение либо какие-то уважительные причины (болел), подтверждает документально, то местная администрация рассматривает такие случаи, может принять решение списать пеню. Достаточно хороший вариант, если человек хочет вылезти из долговой ямы, у него эта возможность всегда есть. Сергей Шуманский:

А что касается категории безработных, тунеядцев? Для них же коммунальные услуги по повышенному тарифу насчитываются. Как поступают с тунеядцами, которые не платят за коммунальные услуги?

Анастасия Гвоздик:

И это очень существенно чувствуется в отопительный период, потому что отопление насчитывается по экономически обоснованным затратам. Так же, как и остальные услуги. Мы проводили небольшой анализ. Из всех граждан, которым производится начисление по экономически обоснованным затратам, своевременно не оплачивают 11 %. Сергей Шуманский:

И как с них взыскать, если нельзя подать исполнительный лист по месту работы и доходов нет у человека? Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов – читайте далее.

Анастасия Гвоздик:

Крайняя мера. Мы дожидаемся шести месяцев и начинаем работу по выселению. Но такие граждане не всегда зарегистрированы одни. Достаточно часто к нам обращаются люди, которые зарегистрированы по адресу, но не являются собственниками либо нанимателями. Они как раз работают, и с них производится принудительное взыскание. Люди не понимают почему – я же не собственник. У нас все зарегистрированные по адресу, проживающие, несут солидарную ответственность по плате. Если ты не хочешь по какой-то причине платить, то, к сожалению, могут заплатить члены твоей семьи. Сергей Шуманский:

То есть неуплата коммунальных жировок может серьезно обернуться, и не все это понимают. Анастасия Гвоздик:

Да. Если ты живешь без услуг, без воды и тепла, особенно сегодня. Порой надо задуматься о том, что это одно из первоочередного, что необходимо платить. Телефон люди оплачивают. Я часто привожу пример, что человек, когда идет в магазин, на кассе же оплачивает. А тут поставщик предоставляет услугу еще месяц, человек пользуется, а оплачивает только после того, как ему это предоставлено. Надо относиться к этому более серьезно, дабы исключить такие неприятные последствия, которые выразятся в том числе и в дополнительных тратах – судебных, пени и так далее.