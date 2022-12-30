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Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов

30 декабря 2022 14:18
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Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более когда речь идет не о собственной, а об арендной квартире.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-1

Буквально через два месяца с даты последней оплаты на пороге неплательщика появляется представитель управляющей компании. Вместе с напоминанием о сумме долга визитер приносит повестку и квитанцию. Многие после такой встречи мгновенно погашают долг, но это не правило, а скорее исключение. Чаще всего люди продолжают копать себе долговую яму.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-3

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное коммунальное хозяйство»:
Есть две категории должников. Первая категория – это люди, которые просто забыли по объективным причинам или каким-то субъективным. Вторая категория – это злостные неплательщики, которые осознанно не оплачивают жилищно-коммунальные услуги, просто потому что не хотят и не будут.

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Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-5

Анна Кожемякина, юрисконсульт РСЦ № 3 Центрального района Минска: 
Филиал «Единый расчетно-справочный центр Минска» направляет поставщикам услуг предупреждение на отключение оказания услуг. В свою очередь, поставщики имеют право по истечении некоторого времени отключить оказание услуг. В частности, ЖЭУ – приостановить техническое обслуживание электрощитка. После погашения задолженности должник будет должен также оплатить какую-то сумму за возобновление оказания услуг. При образовании задолженности за шесть месяцев подряд мы имеем право подать в суд на выселение должника.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-7

Не только лишением собственности опасна неуплата коммунальных платежей. К потере имущества, слезам и другим серьезным последствиям ведут долги за коммунальные услуги.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-9

Не оплачивать коммунальные услуги на протяжении многих лет для некоторых стало нормой жизни. Несмотря на то, что долги растут, гасить их никто не торопится. Да и сделать это уже довольно сложно – отдавать приходится иногда астрономическую сумму.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-11

Дарья Осадчая, юрисконсульт РСЦ № 5 Фрунзенского района Минска:
С каждым месяцем должников становится больше. Это люди, которые находятся либо в ЛТП, либо задержаны где-то, не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги. Поэтому у них образуется такая задолженность. Либо просто не хотят погашать, какие-то конфликты между самими лицами, которые зарегистрированы по адресу. Мы формируем списки этих должников и направляем в администрацию либо в организацию, в хозяйственном ведении которой находятся данные жилые помещения. В дальнейшем они выносят свое решение и направляют иски в суд для дальнейшего разбирательства.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-13

Если долги за коммунальные услуги уже накопились, шанс решить проблему в досудебном порядке и избежать худшего сценария все равно есть. Главное, не оттягивать и не игнорировать уведомления управляющей компании.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-15

Сергей Шуманский, ведущий:
Выселение должников из квартир – мера крайняя, но судебные процессы по этому поводу в столице проходят регулярно. Некоторые годами не оплачивают коммуналку, но все же большая часть должников – это те, кто не оплатил квитанции по квартплате за предыдущий месяц. К ним, по сути, никакие санкции, кроме пени, не применяются. Но есть неплательщики, которые потеряли интерес ко всему, кроме спиртного. Категория должников, ведущих асоциальный образ жизни, – самая сложная. Причем многие из них живут в неприватизированном жилье, которое с июля 2016 года переведено в категорию коммерческого, или арендного.

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов-17

Сергей Шуманский:
А поскольку у таких асоциальных должников в буквальном смысле ничего нет, то и взыскать задолженность с них практически невозможно, тем более если в их семьях есть несовершеннолетние дети, так называемый живой щит. В таких ситуациях на одной чаше весов – закон и чувство социальной справедливости, а на другой – судьба человека. И очень важно найти в коммунальном круговороте ту самую золотую середину, когда и счет оплачен, и люди не остались на улице.

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# ЖКХ # Андрей Новик # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая

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