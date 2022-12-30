Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов

Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более когда речь идет не о собственной, а об арендной квартире.

Буквально через два месяца с даты последней оплаты на пороге неплательщика появляется представитель управляющей компании. Вместе с напоминанием о сумме долга визитер приносит повестку и квитанцию. Многие после такой встречи мгновенно погашают долг, но это не правило, а скорее исключение. Чаще всего люди продолжают копать себе долговую яму.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное коммунальное хозяйство»:

Есть две категории должников. Первая категория – это люди, которые просто забыли по объективным причинам или каким-то субъективным. Вторая категория – это злостные неплательщики, которые осознанно не оплачивают жилищно-коммунальные услуги, просто потому что не хотят и не будут. Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которым месяцами не платят за услуги ЖКХ – подробности.

Анна Кожемякина, юрисконсульт РСЦ № 3 Центрального района Минска:

Филиал «Единый расчетно-справочный центр Минска» направляет поставщикам услуг предупреждение на отключение оказания услуг. В свою очередь, поставщики имеют право по истечении некоторого времени отключить оказание услуг. В частности, ЖЭУ – приостановить техническое обслуживание электрощитка. После погашения задолженности должник будет должен также оплатить какую-то сумму за возобновление оказания услуг. При образовании задолженности за шесть месяцев подряд мы имеем право подать в суд на выселение должника.

Не только лишением собственности опасна неуплата коммунальных платежей. К потере имущества, слезам и другим серьезным последствиям ведут долги за коммунальные услуги.

Не оплачивать коммунальные услуги на протяжении многих лет для некоторых стало нормой жизни. Несмотря на то, что долги растут, гасить их никто не торопится. Да и сделать это уже довольно сложно – отдавать приходится иногда астрономическую сумму.

Дарья Осадчая, юрисконсульт РСЦ № 5 Фрунзенского района Минска:

С каждым месяцем должников становится больше. Это люди, которые находятся либо в ЛТП, либо задержаны где-то, не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги. Поэтому у них образуется такая задолженность. Либо просто не хотят погашать, какие-то конфликты между самими лицами, которые зарегистрированы по адресу. Мы формируем списки этих должников и направляем в администрацию либо в организацию, в хозяйственном ведении которой находятся данные жилые помещения. В дальнейшем они выносят свое решение и направляют иски в суд для дальнейшего разбирательства.

Если долги за коммунальные услуги уже накопились, шанс решить проблему в досудебном порядке и избежать худшего сценария все равно есть. Главное, не оттягивать и не игнорировать уведомления управляющей компании.

Сергей Шуманский, ведущий:

Выселение должников из квартир – мера крайняя, но судебные процессы по этому поводу в столице проходят регулярно. Некоторые годами не оплачивают коммуналку, но все же большая часть должников – это те, кто не оплатил квитанции по квартплате за предыдущий месяц. К ним, по сути, никакие санкции, кроме пени, не применяются. Но есть неплательщики, которые потеряли интерес ко всему, кроме спиртного. Категория должников, ведущих асоциальный образ жизни, – самая сложная. Причем многие из них живут в неприватизированном жилье, которое с июля 2016 года переведено в категорию коммерческого, или арендного.