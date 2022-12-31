«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты?

Вероника Макаревич, корреспондент: Они случаются, стоит только поверить! Новый год – время чудес, а каждый из нас – волшебник! Хотите исполнить заветную мечту ребенка – пожалуйста! Добрые дела не знают преград! В канун праздника сказка оживает, убедитесь сами.

Юлия Кольцова: В семье воспитывается 11 детей. Эта компания – самая боевая компания, с которой мы практически везде: на всех мероприятиях, поездках. Мы, наверное, те люди, которые любят движение, смену картинки, обстоятельств. С детьми это бесконечный фейерверк эмоций.

Хорошее настроение. Хочу сказать спасибо Белорусскому детскому фонду за то, что они такие хорошие подарки приготовили.

Меня удивил фокус Снегурочки, что сначала в раскраске ничего не было, а потом появились картинки. Подарки понравились.

Сладкие презенты – дело рук заботливых волшебников. Вот уже более 20 лет ежегодно в стране проводится новогодняя благотворительная акция «Наши дети». В эти замечательные предпраздничные будни (с 15 декабря по 15 января) волонтёры, руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны оказывают внимание малышам, которые в нем особенно нуждаются, приезжают с подарками в интернаты и дома семейного типа, посещают приемные и многодетные семьи, заглядывают с сюрпризами в больницы и дома малютки.

Желаю, чтобы весь наш мир был новогодний и хороший.

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:

Мы исполняем желания и ребят вот таких больших семей! Еще летом ребята написали нам письмо, где попросили: а можно ли как-нибудь попасть к самому главному Деду Морозу? Мы подумали и решили исполнить их желание. На новогоднем поезде посетили резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще! Мне от имени БДФ очень хотелось бы всех людей нашей огромной Республики Беларусь поздравить с наступающим Новым годом, и пожелать всем здоровья, удачи и благополучия.

В рамках республиканской благотворительной акции Белорусским детским фондом также был организовал сбор средств для диагностики и лечения детей с аутизмом! А ведь маленький вклад в большое дело может изменить и даже спасти чью-то жизнь!