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«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты?

31 декабря 2022 17:48
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Они случаются, стоит только поверить! Новый год – время чудес, а каждый из нас – волшебник! Хотите исполнить заветную мечту ребенка – пожалуйста! Добрые дела не знают преград! В канун праздника сказка оживает, убедитесь сами.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -1

Узнали? Как меня зовут? Снегурочка! Точно!

Песни, танцы, мыльные пузыри и любопытные загадки. Подарить счастливую улыбку и самые вкусные презенты Снегурочка решила ребятам из детского дома семейного типа.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -3

Юлия Кольцова:
В семье воспитывается 11 детей. Эта компания – самая боевая компания, с которой мы практически везде: на всех мероприятиях, поездках. Мы, наверное, те люди, которые любят движение, смену картинки, обстоятельств. С детьми это бесконечный фейерверк эмоций.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -5

Хорошее настроение. Хочу сказать спасибо Белорусскому детскому фонду за то, что они такие хорошие подарки приготовили.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -7

Меня удивил фокус Снегурочки, что сначала в раскраске ничего не было, а потом появились картинки. Подарки понравились.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -9

Желаю, чтобы весь наш мир был новогодний и хороший.

Сладкие презенты – дело рук заботливых волшебников. Вот уже более 20 лет ежегодно в стране проводится новогодняя благотворительная акция «Наши дети». В эти замечательные предпраздничные будни (с 15 декабря по 15 января) волонтёры, руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны оказывают внимание малышам, которые в нем особенно нуждаются, приезжают с подарками в интернаты и дома семейного типа, посещают приемные и многодетные семьи, заглядывают с сюрпризами в больницы и дома малютки.

«Подарки понравились». Как Белорусский детский фонд исполняет мечты? -11

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:
Мы исполняем желания и ребят вот таких больших семей! Еще летом ребята написали нам письмо, где попросили: а можно ли как-нибудь попасть к самому главному Деду Морозу? Мы подумали и решили исполнить их желание. На новогоднем поезде посетили резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще! Мне от имени БДФ очень хотелось бы всех людей нашей огромной Республики Беларусь поздравить с наступающим Новым годом, и пожелать всем здоровья, удачи и благополучия.

В рамках республиканской благотворительной акции Белорусским детским фондом также был организовал сбор средств для диагностики и лечения детей с аутизмом! А ведь маленький вклад в большое дело может изменить и даже спасти чью-то жизнь!

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# Новый год # Вероника Макаревич

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