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Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ

30 декабря 2022 14:18
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Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более когда речь идет не о собственной, а об арендной квартире.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Закон суров: за неуплату более полугода по счетам должнику грозит выселение в альтернативное жилье с гораздо худшими условиями, а в некоторых случаях и вообще в никуда. Только за два прошлых года в суды Минска поступило около 100 дел о выселении граждан, уклоняющихся от уплаты по услугам ЖКХ, 34 из которых были полностью удовлетворены. До каких сумм доходят долги и как бороться с патологическими неплательщиками?

25-е число каждого месяца – последний день, до которого необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги. Затем начинает начисляться пеня. Должников обзванивают, напоминают о необходимости внесения платежа. А с теми, на кого звонки не действуют, беседуют на дому.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-4

Если и эти меры не работают, должникам могут отключить чуть ли не все блага цивилизации: отопление, водоснабжение, электричество и газ. Другими словами, полностью приостановить оказание жилищно-коммунальных услуг. В случае бездействия должника наступает следующая стадия – взыскание задолженности на основании исполнительных листов или в судебном порядке. Что касается злостных неплательщиков, имеющих полугодовую и более задолженность без уважительных причин, то здесь может наступить самое страшное наказание – выселение без предоставления другого жилого помещения.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-7

Задолженность у вас, передайте отцу, пожалуйста.
– А по чему задолженность?
– По жилищно-коммунальным услугам.
– Вроде мы все оплачивали.
– Уже три периода как не оплачиваете. 316 рублей 78 копеек основного долга, 13 рублей 84 копейки пени.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-10

Именно так начинается история тех, кто не оплатил вовремя коммунальные услуги. Если человек, получивший предупреждение, продолжает бездействовать и не спешит погашать долг, за дело берется армия электриков и слесарей. Они вместе с представителями управляющей компании приходят в дом должника и отключают горячую воду или электричество до полного погашения суммы.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-13

Здравствуйте. Счетчики воды ваши нужно проверить.
– А почему вы с телевидением?
– Потому что такой рейд.
Нет.
А что нет?
Подождите, у вас долги по коммунальным платежам.
– Почему вы закрываете?
Тогда я со слесарем прохожу.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-16

В присутствии хозяина квартиры составляется акт о том, что произведено отключение. Но как только в управляющую компанию поступает информация о платеже, те же слесари или электрики придут и сделают все как было. В таком случае горожанин будет вновь проживать в благоустроенной квартире с горячей водой и электричеством.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-19

Я вам все сфотографировала.
– Нам нужно пройти к вашим счетчикам, у вас задолженность по коммунальным платежам. Мы должны перекрыть вам воду.
– Я сегодня пойду и все оплачу. Не переживайте.
– Вот когда вы предоставите чек, тогда да.
– Хорошо, в течение часа.
– Мне все равно нужны показания.
Пойдемте вы одна со мной.
– Пойдемте.
– Одна.
– Хорошо.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-22

В багаже у женщины неоплаченных жировок на 485 рублей 54 копейки. И каждый день платежка из-за пени тяжелеет.

Во время проведения таких мероприятий незваных гостей встречают по-разному. Мало кто предложит войти в дом, выпить чаю и обсудить создавшуюся проблему. Чаще всего неплательщики попросту не открывают дверь.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-25

В эту квартиру по столичной улице Максима Танка сотрудники управляющей организации не могут попасть уже которую неделю. По адресу не единожды высылали предупреждения, но все как о стенку горох. Хозяин дома решил занять иждивенческую позицию и не расплачиваться по счетам. Но такое поведение грозит не только отключением газа, электричества или воды, но и лишением собственности.

Сегодня есть и другие рычаги воздействия на должников. Например, злостный неплательщик не сможет выехать из страны.

Фрунзенский район столицы. Здесь в черный список коммунальщиков попал вот этот адрес.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-28

Здравствуйте, водоканал. Откройте, пожалуйста, подъезд.

Но едва завидев людей в форме, хозяин сразу закрыл двери и больше на контакт не вышел. В черном списке он почти полгода, в общей сложности за ним числится сумма больше чем в 500 рублей.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-31

Здравствуйте.
Что вы барабаните?
– Водоканал, счетчики ваши надо проверить.
Что это такое?
– Это телевидение.
Все, до свидания.

Хотя первые несколько секунд мужчина вроде как и пытался быть вежливым, но не все готовы пустить представителей обслуживающей организации в свою квартиру, тем более когда они находятся под прицелом камеры. Для этого у каждого есть своя причина.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-34

Например, владелица этой квартиры накопила долг почти в 5 000 рублей. Дверь не открыла, хотя и было отчетливо слышно, что хозяйка на месте.

Избежать отключения тоже можно. Главное – своевременно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, что и сделала вот эта жительница одного из столичных микрорайонов.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-37

Вы знаете о своей задолженности?
– Да, знаю, там письмо приходило, и отец звонил. Внесли 150 рублей.
– Видели вашу оплату, а остальная задолженность?
– В следующем месяце внесем.
Ну, вот сейчас мы должны вам водичку отключить.
В начале месяца, где-то в десятых числах.
– Можете тогда сразу квитанцию нам прислать?
– Лично вам?
– В расчетно-справочный центр или звонить.

Сумма долга – 159 рублей. Зарплата маленькая, цены высокие – этим владелица квадратных метров и объясняет накопившиеся долги.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-40

В конце месяца зарплаты – тяжелый момент.
– А это первый раз у вас такая задолженность образовалась?
– Да, там же видно, что мы платили все. Зиму, лето, вот за два месяца получилась.
Обязуетесь платить?
Конечно.

В рейдовом маршруте сотрудников обслуживающей организации десятки домов и квартир тех, у кого накопилась круглая сумма долга. Отключение горячей воды или света по таким адресам не наказание, а скорее вынужденная карательная мера.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-43

Впрочем, никакие средства не возымеют должного эффекта, если в квартире вместе с собственником попросту не проживает элементарная совесть. И пока одни пользуются жизненно необходимыми благами цивилизации и своевременно платят за них, другие игнорируют счета, но также регулярно потребляют газ, воду и свет просто потому, что работает поговорка «мой дом – моя крепость».

Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов – читайте далее.

Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ-46

И если электрощитки находятся в местах общего пользования, то добраться до счетчиков воды не так-то просто. Вот и получается, что жильцы некоторых квартир обрастают долгами и штрафами, а им что с гуся вода. Но злостным неплательщикам надо помнить, что совсем скоро в двери могут постучать судебные приставы и наложить арест на имущество, а эта мера куда неприятнее.

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# ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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