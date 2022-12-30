Накопила долг почти в 5000 рублей! Провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ

Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Тем более когда речь идет не о собственной, а об арендной квартире.

Сергей Шуманский, ведущий:

Закон суров: за неуплату более полугода по счетам должнику грозит выселение в альтернативное жилье с гораздо худшими условиями, а в некоторых случаях и вообще в никуда. Только за два прошлых года в суды Минска поступило около 100 дел о выселении граждан, уклоняющихся от уплаты по услугам ЖКХ, 34 из которых были полностью удовлетворены. До каких сумм доходят долги и как бороться с патологическими неплательщиками? 25-е число каждого месяца – последний день, до которого необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги. Затем начинает начисляться пеня. Должников обзванивают, напоминают о необходимости внесения платежа. А с теми, на кого звонки не действуют, беседуют на дому.

Если и эти меры не работают, должникам могут отключить чуть ли не все блага цивилизации: отопление, водоснабжение, электричество и газ. Другими словами, полностью приостановить оказание жилищно-коммунальных услуг. В случае бездействия должника наступает следующая стадия – взыскание задолженности на основании исполнительных листов или в судебном порядке. Что касается злостных неплательщиков, имеющих полугодовую и более задолженность без уважительных причин, то здесь может наступить самое страшное наказание – выселение без предоставления другого жилого помещения.

– Задолженность у вас, передайте отцу, пожалуйста.

– А по чему задолженность?

– По жилищно-коммунальным услугам.

– Вроде мы все оплачивали.

– Уже три периода как не оплачиваете. 316 рублей 78 копеек основного долга, 13 рублей 84 копейки пени.

Именно так начинается история тех, кто не оплатил вовремя коммунальные услуги. Если человек, получивший предупреждение, продолжает бездействовать и не спешит погашать долг, за дело берется армия электриков и слесарей. Они вместе с представителями управляющей компании приходят в дом должника и отключают горячую воду или электричество до полного погашения суммы.

– Здравствуйте. Счетчики воды ваши нужно проверить.

– А почему вы с телевидением?

– Потому что такой рейд.

– Нет.

– А что нет?

– Подождите, у вас долги по коммунальным платежам.

– Почему вы закрываете?

– Тогда я со слесарем прохожу.

В присутствии хозяина квартиры составляется акт о том, что произведено отключение. Но как только в управляющую компанию поступает информация о платеже, те же слесари или электрики придут и сделают все как было. В таком случае горожанин будет вновь проживать в благоустроенной квартире с горячей водой и электричеством.

– Я вам все сфотографировала.

– Нам нужно пройти к вашим счетчикам, у вас задолженность по коммунальным платежам. Мы должны перекрыть вам воду.

– Я сегодня пойду и все оплачу. Не переживайте.

– Вот когда вы предоставите чек, тогда да.

– Хорошо, в течение часа.

– Мне все равно нужны показания.

– Пойдемте вы одна со мной.

– Пойдемте.

– Одна.

– Хорошо.

В багаже у женщины неоплаченных жировок на 485 рублей 54 копейки. И каждый день платежка из-за пени тяжелеет. Во время проведения таких мероприятий незваных гостей встречают по-разному. Мало кто предложит войти в дом, выпить чаю и обсудить создавшуюся проблему. Чаще всего неплательщики попросту не открывают дверь.

В эту квартиру по столичной улице Максима Танка сотрудники управляющей организации не могут попасть уже которую неделю. По адресу не единожды высылали предупреждения, но все как о стенку горох. Хозяин дома решил занять иждивенческую позицию и не расплачиваться по счетам. Но такое поведение грозит не только отключением газа, электричества или воды, но и лишением собственности. Сегодня есть и другие рычаги воздействия на должников. Например, злостный неплательщик не сможет выехать из страны. Фрунзенский район столицы. Здесь в черный список коммунальщиков попал вот этот адрес.

Здравствуйте, водоканал. Откройте, пожалуйста, подъезд. Но едва завидев людей в форме, хозяин сразу закрыл двери и больше на контакт не вышел. В черном списке он почти полгода, в общей сложности за ним числится сумма больше чем в 500 рублей.

– Здравствуйте.

– Что вы барабаните?

– Водоканал, счетчики ваши надо проверить.

– Что это такое?

– Это телевидение.

– Все, до свидания. Хотя первые несколько секунд мужчина вроде как и пытался быть вежливым, но не все готовы пустить представителей обслуживающей организации в свою квартиру, тем более когда они находятся под прицелом камеры. Для этого у каждого есть своя причина.

Например, владелица этой квартиры накопила долг почти в 5 000 рублей. Дверь не открыла, хотя и было отчетливо слышно, что хозяйка на месте. Избежать отключения тоже можно. Главное – своевременно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, что и сделала вот эта жительница одного из столичных микрорайонов.

– Вы знаете о своей задолженности?

– Да, знаю, там письмо приходило, и отец звонил. Внесли 150 рублей.

– Видели вашу оплату, а остальная задолженность?

– В следующем месяце внесем.

– Ну, вот сейчас мы должны вам водичку отключить.

– В начале месяца, где-то в десятых числах.

– Можете тогда сразу квитанцию нам прислать?

– Лично вам?

– В расчетно-справочный центр или звонить. Сумма долга – 159 рублей. Зарплата маленькая, цены высокие – этим владелица квадратных метров и объясняет накопившиеся долги.

– В конце месяца зарплаты – тяжелый момент.

– А это первый раз у вас такая задолженность образовалась?

– Да, там же видно, что мы платили все. Зиму, лето, вот за два месяца получилась.

– Обязуетесь платить?

– Конечно. В рейдовом маршруте сотрудников обслуживающей организации десятки домов и квартир тех, у кого накопилась круглая сумма долга. Отключение горячей воды или света по таким адресам не наказание, а скорее вынужденная карательная мера.

Впрочем, никакие средства не возымеют должного эффекта, если в квартире вместе с собственником попросту не проживает элементарная совесть. И пока одни пользуются жизненно необходимыми благами цивилизации и своевременно платят за них, другие игнорируют счета, но также регулярно потребляют газ, воду и свет просто потому, что работает поговорка «мой дом – моя крепость». Злостных неплательщиков коммуналки могут даже выселить из квартиры. Подробности узнали у юристов – читайте далее.