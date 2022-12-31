Пустовой: «Человечество будут сокращать. Сокращать будут жителей джунглей. Джунгли – это мы»

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности достигнуты. В «секторе газа» на три года. Можно и галстук ослабить. Новый год. Наши дети – будущее нашей Беларуси. Беларуси, которая способна защитить новогоднюю сказку. И пока в центре столицы разворачивалась театрализованная борьба добра со злом, в эти же минуты в нашу мирную действительность ворвалось эхо войны. Случайно, предательски – неважно. Мы не только готовы поля соседей перепахивать тракторами, но они выбрали чужие танки. Мы свою землю не дадим перепахивать ракетами.