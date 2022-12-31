Пустовой: «Человечество будут сокращать. Сокращать будут жителей джунглей. Джунгли – это мы»

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Год исторической памяти уходит в историю. Эти последние часы перед боем часов на Минской ратуше. Перед тем, как будет перевернута очередная страница летописи нашей государственности, нашего бытия, давайте подведем черту. Не красную. Итоговую за 2022-й. О главном, Первом, нашем Президенте и главных событиях в жизни белорусов за уходящий год. «Политика без галстуков и купюр», зато с елочкой в эфире. Пустовой на СТВ.
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Пока мы мирно потягиваясь просыпались в своих кроватях, переходя от памяркоўна-праздничного настроения к производственному ритму мартеновских печей, взрыв общественного-политического кризиса в Казахстане разбудил все постсоветское пространство. Когда не сработал их ОМОН, пришлось работать нашим миротворцам ОДКБ. Это не региональная заварушка, это отражение мировой политики.
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Договоренности достигнуты. В «секторе газа» на три года. Можно и галстук ослабить. Новый год. Наши дети – будущее нашей Беларуси. Беларуси, которая способна защитить новогоднюю сказку. И пока в центре столицы разворачивалась театрализованная борьба добра со злом, в эти же минуты в нашу мирную действительность ворвалось эхо войны. Случайно, предательски – неважно. Мы не только готовы поля соседей перепахивать тракторами, но они выбрали чужие танки. Мы свою землю не дадим перепахивать ракетами.
Кирилл Рязанцев, командир зенитного ракетного дивизиона:
В Ивановском районе была поражена средствами ПВО цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно.
Подробности в видеоматериале.
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