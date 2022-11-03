Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?
Новости Беларуси. Первый чемпионат среди средств массовой информации по колке дров не за горами. Продемонстрировать умение обращаться с топорами и пилами уже изъявили желание около двух десятков команд со всей страны. Среди них и наш телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более того, идея конкурса принадлежит нашему коллеге, политическому обозревателю СТВ Евгению Пустовому. Его в свою очередь вдохновил Президент. Когда Первый в конце сентября в неформальной обстановке общался с журналистами, представители СМИ не могли не вспомнить ролик, где Александр Лукашенко нарубил дров для Европы. Евгений Пустовой призвал коллег поддержать флешмоб.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Может быть конкурс устроить – белорусский праздник, рубка дров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты, конечно, косить и рубить умеешь, так ты и хочешь это устроить. А что Ксюша будет делать, если она топора не видела?
Ксения Лебедева, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
Я видела, вы не переживайте, у меня все с этим хорошо.
Александр Лукашенко:
Хорошо, мы придумаем что-то для журналистов, такой конкурс.
3 ноября организаторы раскрыли некоторые подробности предстоящего старта. Он будет проходить как в личных дисциплинах, так и в эстафете. Участникам предстоит колоть, рубить, пилить и даже поджигать. В общем, на деле доказать, что журналистам не чуждо поработать руками.
Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Такой формат у нас впервые, есть определенное волнение в подготовке, но сегодня распределены каждому свои обязанности. Наши люди всегда очень ответственно подходят к данным мероприятиям. Я думаю, что все будет подготовлено и пройдет на высоком организационном уровне. Мы со стороны лесоводов готовим так называемое небольшое тимбер-шоу с участием наших чемпионов мира, вальщиков леса. Это будет и изюминка, и немножко сюрприз, надеюсь, для многих.
Предстоящий турнир уже вызвал настоящий ажиотаж. Победителей ждут ценные призы и заслуженное признание коллег. А вот проигравших явно не будет – смена рода деятельности никому еще не вредила. А день, проведенный на свежем воздухе, да еще и в компании единомышленников, наверняка придаст новый импульс к покорению творческих вершин.