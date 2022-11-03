Прямой эфир

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?

03 ноября 2022 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый чемпионат среди средств массовой информации по колке дров не за горами. Продемонстрировать умение обращаться с топорами и пилами уже изъявили желание около двух десятков команд со всей страны. Среди них и наш телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-1

Более того, идея конкурса принадлежит нашему коллеге, политическому обозревателю СТВ Евгению Пустовому. Его в свою очередь вдохновил Президент. Когда Первый в конце сентября в неформальной обстановке общался с журналистами, представители СМИ не могли не вспомнить ролик, где Александр Лукашенко нарубил дров для Европы. Евгений Пустовой призвал коллег поддержать флешмоб.

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Может быть конкурс устроить – белорусский праздник, рубка дров.

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты, конечно, косить и рубить умеешь, так ты и хочешь это устроить. А что Ксюша будет делать, если она топора не видела?

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-10

Ксения Лебедева, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
Я видела, вы не переживайте, у меня все с этим хорошо.

Александр Лукашенко:
Хорошо, мы придумаем что-то для журналистов, такой конкурс.

3 ноября организаторы раскрыли некоторые подробности предстоящего старта. Он будет проходить как в личных дисциплинах, так и в эстафете. Участникам предстоит колоть, рубить, пилить и даже поджигать. В общем, на деле доказать, что журналистам не чуждо поработать руками.

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-13

Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Такой формат у нас впервые, есть определенное волнение в подготовке, но сегодня распределены каждому свои обязанности. Наши люди всегда очень ответственно подходят к данным мероприятиям. Я думаю, что все будет подготовлено и пройдет на высоком организационном уровне. Мы со стороны лесоводов готовим так называемое небольшое тимбер-шоу с участием наших чемпионов мира, вальщиков леса. Это будет и изюминка, и немножко сюрприз, надеюсь, для многих.

Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?-16

Предстоящий турнир уже вызвал настоящий ажиотаж. Победителей ждут ценные призы и заслуженное признание коллег. А вот проигравших явно не будет – смена рода деятельности никому еще не вредила. А день, проведенный на свежем воздухе, да еще и в компании единомышленников, наверняка придаст новый импульс к покорению творческих вершин.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Ксения Лебедева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украшения, одежда и предметы быта. Какие ещё древние экспонаты можно увидеть в археологическом музее?
03 ноября 2022 15:18

Украшения, одежда и предметы быта. Какие ещё древние экспонаты можно увидеть в археологическом музее?

«Экологически благоприятные условия». Залесская школа получила статус «зелёной» – в чём польза для детей?
03 ноября 2022 15:03

«Экологически благоприятные условия». Залесская школа получила статус «зелёной» – в чём польза для детей?

Криптобабушки и криптодедушки. Как белорусские пенсионеры могут зарабатывать, не выходя из дома?
03 ноября 2022 14:43

Криптобабушки и криптодедушки. Как белорусские пенсионеры могут зарабатывать, не выходя из дома?