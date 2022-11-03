Чемпионат СМИ по колке дров. Угадайте, идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко?

Новости Беларуси. Первый чемпионат среди средств массовой информации по колке дров не за горами. Продемонстрировать умение обращаться с топорами и пилами уже изъявили желание около двух десятков команд со всей страны. Среди них и наш телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, идея конкурса принадлежит нашему коллеге, политическому обозревателю СТВ Евгению Пустовому. Его в свою очередь вдохновил Президент. Когда Первый в конце сентября в неформальной обстановке общался с журналистами, представители СМИ не могли не вспомнить ролик, где Александр Лукашенко нарубил дров для Европы. Евгений Пустовой призвал коллег поддержать флешмоб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ты, конечно, косить и рубить умеешь, так ты и хочешь это устроить. А что Ксюша будет делать, если она топора не видела?

Ксения Лебедева, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:

Я видела, вы не переживайте, у меня все с этим хорошо.

Александр Лукашенко:

Хорошо, мы придумаем что-то для журналистов, такой конкурс.

3 ноября организаторы раскрыли некоторые подробности предстоящего старта. Он будет проходить как в личных дисциплинах, так и в эстафете. Участникам предстоит колоть, рубить, пилить и даже поджигать. В общем, на деле доказать, что журналистам не чуждо поработать руками.