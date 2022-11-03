Украшения, одежда и предметы быта. Какие ещё древние экспонаты можно увидеть в археологическом музее?

Новости Беларуси. Ракета в прошлое. В археологическом музее можно совершить полет от эпохи мамонтов до XIX века. Как и чем жили наши предки? Вас ждет захватывающее турне. Минск был основан на территории расселения дреговичей. Делаем остановку на Городище на реке Менке и погружаемся в IX век, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Маковская, научный сотрудник Музея истории города Минска:

Здесь мы можем видеть интерактив «Летопись Минска», где мы можем посмотреть самостоятельно различные хроники, документы... Начинаем с Радзивиловской летописи, «Повести временных лет», Ипатьевской, все с иллюстрациями, очень красочно, очень интересно.

Анастасия Маковская:

Здесь мы можем видеть сам земляной вал, который у нас был насыпным, но если бы мы его не укрепляли, земля бы просто осыпалась. Этот вал укрепленный, сюда вмонтированы такие бревна, которые смазывались между собой, уже сверху насыпалась земля. Вокруг был ров. Здесь такие насыпи – это курганы, где захоранивали жителей городища. Занимались гончарством, изготавливали посуду, изготовить ее было трудно, для этого нужно было делать жгутики тонкие из глины, накладывать друг на дружку, смазывать между собой водой, сравнивать соломой и потом наносить какой-то рисунок. Это пряслица, они одеваются на веретено, позволяют работать гораздо быстрее, продукцию делать качественнее. И эти пряслицы у нас изготавливались из розового шифера, по-другому красного, который добывался только в одном единственном городе Овруч, который сейчас находится на территории Украины. В былые времена украшения были показателем статуса и оберегали сродни амулетам. Особый хит – подвески-лунницы. Луна считалась покровительницей женщин. Фибулы, серьги, браслеты. Многие изделия имеют торговые пломбы – доказательство того, что они прибывали к нам из Византии и других стран.

Анастасия Маковская:

Следующая витрина посвящена уже Замчищу, почему сюда пришли люди, точно никто не знает, но место было выбрано для строительства довольно удачно. Пересечение двух рек – Свислочь и реки Немиги. Тот же укрепленный вал, что и на Городище. Только здесь сверху еще добавляется деревянный замок. Он был с большими оборонительными башнями, въездными воротами, туда могло проехать сразу несколько колесниц. При раскопках были найдены деревянные мостовые, однокамерные хаты, в которых проживали люди, они были всего 4х4 метра, у них были маленькие потолки невысокого размера, потому что тогда печи топили по-черному, чтобы не выходило тепло. Музыка объединяла во все времена. Огромное количество варганов – тому свидетельство. Фрагменты старинной посуды, наконечники стрел, гребешки – ключи к эпохе.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Всегда интересен гардеробчик. Как одевались наши предки? Анастасия Маковская:

Здесь мы можем видеть височные кольца, они у каждого племени были свои. Они прикреплялись к такому тканевому поясу, который одевался на намитку. Рубахи, а это была основа любого костюма. Они были с длинными рукавами почти до пят. Есть даже такое выражение – работать спустя рукава, чтобы они не мешали, их закрепляли здесь вот этими браслетами. Рубаха могла окрашиваться в разные оттенки, в основном, конечно, природными красителями. Основа мужского костюма – это у нас тоже рубаха, только покороче. Обязательно носился пояс, он мог быть плетеный либо кожаный, к нему уже могли крепить какой-то кошелечек, где можно было носить важные вещи. И обязательно был головной убор.

Звенели ремесленные цеха. Шагаем в Средневековье и плетем с мастерами рыболовные сети. Тогда реки были богатыми на золотую рыбку. Чтобы готовить и хранить дары природы, нужна была посуда. Гончарный круг ускорил работу умельцев и позволил создавать шедевры. Глазурованная керамика была больше для красоты, задымленная отлично подходила на каждый день. Анастасия Макеева:

Красивая сохранилась плитка, изразцы. Это все было на территории Минска, да? Анастасия Маковская:

Да, это все было найдено в Минске. Плитка была самой разной, в основном у нас встречаются вот такие образцы – кафля, по-другому она еще называется. Она могла быть коробчатой, сзади такая коробочка. Для того, чтобы она лучше заполнялась раствором и потом лучше крепилась к стене. В основном они использовались для украшения печей, могли заливаться разными глазурями разных цветов. Иногда здесь даже встречаются гербы разных родов, те заказывали в какие-то богатые дома.

Хендмейд на века. В музее можно познакомиться с профессией бондарей и обувщиков. Если сейчас выбрать модную парочку не составляет труда, то раньше все делалось по индивидуальному заказу. Сшитые из кожи башмаки называли поршнями. Вот откуда, оказывается, пошло выражение – шевелить поршнями. Анастасия Маковская:

Чтобы каждый раз не снимать мерки с клиента, мастер делал вот такие колодки, которые назывались капылы. На них уже накладывалась кожа, замерялась и обрабатывалась. Каблучки в обуви, кстати, появляются только с XVI века, их подбивали деревянными гвоздиками. Старый Минск был монастырским. В нем несли благородную вахту около семи монашеских орденов. Доминиканцы, францисканцы, бернардинцы. Последних воскресили не просто так. На экспозиции можно дотронуться до оригинальных фрагментов фундамента Бернардинского монастыря. Эта находка и вдохновила возвести на этом месте археологический музей.