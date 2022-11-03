Криптобабушки и криптодедушки. Как белорусские пенсионеры могут зарабатывать, не выходя из дома?

Новости Беларуси. В век информационных технологий все больше и больше новшеств появляется вокруг нас. Криптобабушки и криптодедушки – это не шутка, а самая настоящая реальность. Сегодня пенсионеры смело шагают в ногу со временем и стараются поймать молодежную волну. На днях состоялся первый деловой слет тех, кто до этого дня прятался за своими никнеймами и экранами мониторов, покоряя новые вершины цифровой цивилизации. Будущие герои современности наконец-то встретились друг с другом лицом к лицу, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сабина Керимова, организатор флешмоба:

Суть этого мероприятия – объединить познакомить и подружить между собой участников, которые занимаются, по сути, одним делом. И мы сегодня показали такой пример, как наравне с молодежью пенсионеры могут приходить и работать, общаться, социализироваться. Зев Зукерман, молодой предприниматель, реализовал технологический стартап, в котором участники отгадывают капчи и получают за это бонусы. Проект помогает пожилым людям не только тренировать память, моторику и продвигаться в современной индустрии, но и зарабатывать дополнительную копеечку, не прилагая больших усилий. Сабина Керимова:

Задания добавятся новые, будут сложнее, интереснее, разнообразнее. На данный момент они отгадывают картинки и помогают искусственному интеллекту развиваться.

Несколько часов работы в день помогают сохранить молодость мозга. Вступить в группу участников не сложно, достаточно подписаться на канал проекта, пройти этап регистрации – и вы в деле. Это первый социальный флешмоб «криптобабушек», но организаторы планируют сделать встречи регулярными.

Сабина Керимова:

Участников, наверное, около 20 человек сегодня здесь. Мы пригласили из разных городов участников. Вообще, на проекте более 200 человек. Как правило, у нас присутствует больше женщин. В первую очередь у нас только совершеннолетние, нет никаких ограничений мы просто позиционируем это так, чтобы люди, которые уже на пенсии, у которых есть свободное время и которые хотели бы чем-то себя занять, быть полезными обществу, не прятаться за закатками, а приходить и работать. Можно целый месяц не заходить, можно работать круглые сутки, все индивидуально, зависит от возможностей человека. Проект стартовал в апреле, но стремительно набирает обороты. У новичков только положительные эмоции и огромное желание развиваться дальше.

Таисия Годун, участница проекта:

В проекте я недавно. Увидела по телевизору где-то в последних числах сентября. Немножко сложно было пройти этап регистрации, но работа сама легкая. Я очень мало работала в этом проекте, но тем не менее я получила небольшую зарплату уже за тот период, сколько я две недели здесь выполняла эти задания. Выполнила совсем немного. Поэтому очень рекомендую. Старшее поколение справляется с заданиями не хуже молодых. В сообществе есть криптобабушка, которой 85 лет. И невзирая на возраст, результаты ее работы впечатляют – как и других коллег и подруг.