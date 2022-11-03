«Экологически благоприятные условия». Залесская школа получила статус «зелёной» – в чём польза для детей?
Новости Беларуси. Залесский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа получил статус «зеленой школы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для того чтобы получить такое высокое звание, нужно было выполнить задания по шести направлениям. В том числе на тему энерго- и водосбережения, обращения с отходами и качества атмосферного воздуха.
Подробней в материале нашего корреспондента Юлии Минич.
Как беречь воду и электроэнергию, правильно обращаться с отходами и минимизировать загрязнение атмосферного воздуха? Ответ знают ребята из залесского учреждения образования. Уже более года здесь реализуется проект «Зеленая школа», в рамках которого ребята знакомятся с интересными и важными инициативами.
Наталия Никищенкова, учитель ГУО «Залесский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Вилейского района»:
Создав такие экологически благоприятные условия в школе, можно научить каждого ребенка, их родителей правильному поведению в природе, бережному отношению к ней. Такие проекты, прежде всего, воспитывают трудолюбие, ответственность. И я уверена, что все ребята станут настоящими хозяевами как в семье, так и в нашей стране.
Подробнее в видеоматериале.