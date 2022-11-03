«Экологически благоприятные условия». Залесская школа получила статус «зелёной» – в чём польза для детей?

Новости Беларуси. Залесский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа получил статус «зеленой школы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для того чтобы получить такое высокое звание, нужно было выполнить задания по шести направлениям. В том числе на тему энерго- и водосбережения, обращения с отходами и качества атмосферного воздуха. Подробней в материале нашего корреспондента Юлии Минич.

Как беречь воду и электроэнергию, правильно обращаться с отходами и минимизировать загрязнение атмосферного воздуха? Ответ знают ребята из залесского учреждения образования. Уже более года здесь реализуется проект «Зеленая школа», в рамках которого ребята знакомятся с интересными и важными инициативами.



