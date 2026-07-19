Чем запомнится 35-й «Славянский базар»? Грандиозный финал главного культурного события года
В древнем Витебске отгремели позывные 35-го «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Получается, что у фестиваля юбилей. Пусть и не самый масштабный, бывают цифры и потяжелее, но сегодня – год за два. Особенно что касается культуры.
Ну, «Славянка» же – это не про экспорт-импорт, не про деньги, кажется, и без нее могли бы обойтись. Да, действительно, могли бы, и была такая возможность – отпустить фестиваль в свободное плавание, и поминай как знали. Но! «Славянский базар» дает нам что-то гораздо большее, чем просто деньги. Он вообще не про материальное. Он про нас – про нашу культуру, про ценности, про нашу жизнь и радость жизни! Как бы мы могли без всего этого прожить?! Как-то, а хочется хорошо.
А на «Славянском базаре» всегда хорошо. Потому что душевно, без показухи и желания кому-то понравиться. На «Славянке» свои традиции, устои, правила, и их не собираются менять в угоду коротким трендам. Да, «базар» ищет новые формы и форматы, но принцип всегда один: через искусство к миру и взаимопониманию.
Как отметил глава государства на церемонии открытия, и это очень важные слова: искусство сегодня так нужно нашей славянской семье, нашему Содружеству. Можно порвать экономические договоры или закрыть физические границы, но невозможно «отменить» народную песню. Культура – это мост, и когда рушатся дипломатические связи, именно искусство позволяет народам слышать и понимать друг друга.
Почему настоящим ценностям не страшны никакие отмены и чем наполнен сегодня фестиваль? Диана Головач – об атмосфере «Славянского базара» и тех, кто его создает.
Юбилейный, 35-й «Славянский базар в Витебске» обещал стать рекордным, и он сдержал слово. Свыше 7 тысяч участников из 52 стран. 80 тысяч проданных билетов – да и тех оказалось мало. Квитки на концерт открытия раскупили за полтора часа! Такого здесь не припомнят! Все эти дни Витебск буквально не спал: казалось, что фестивальный город увеличился вдвое, а то и втрое. Улицы, площади, кварталы заполнились гостями со всех уголков планеты. Настоящий карнавал искусств, где каждый мог найти что-то свое.
Диана Головач, корреспондент:
Ладья – главный символ юбилейного, 35-го «Славянского базара». Именно она теперь соседствует на логотипе фестиваля с традиционным васильком. Почему ладья? Этот образ неразрывно связан с историей основания Витебска: по древним летописям, именно на ладье к берегам Западной Двины приплыла княгиня Ольга и основала город. И одновременно это возвращение к истокам самого фестиваля: такая же музыкальная ладья красовалась на первой афише «Славянского базара» в 1992 году.
Спросите любого артиста, приезжающего на «Славянку», что значит для него город на Двине. И почти каждый расскажет о большой любви. Только у каждого она своя. Для одних она растворена в той самой ауре, которой пропитан фестиваль. Для других – в традиции, которая из года в год собирает друзей.
Денис Майданов, народный артист России:
Для молодых коллективов, молодых артистов выйти на эту сцену – большой аванс. И в то же время это уже хороший знак качества, если молодой артист попадает сюда. Подробности.
Для одних эта сцена стала началом большого пути. Для других – местом силы, куда возвращаешься снова и снова.
Таисия Повалий, народная артистка Украины:
«Славянский базар» – это мое начало, мой творческий взлет. Я называю Беларусь своей творческой родиной. «Славянский базар» очень знаковый в моей жизни, по моей судьбе.
Он объездил полпланеты, но здесь, говорит, особая энергетика. Олег Газманов признается, что витебский Летний амфитеатр – его любимая концертная площадка.
Олег Газманов, народный артист России:
Во-первых, здесь какая-то прямо заряженная публика. Они приезжают уже кайфовать на фестиваль. Неважно, какая погода. Дожди иногда бывают, иногда очень жарко. Но все равно эта атмосфера фестиваля мне очень нравится.
К юбилейному фестивалю в Витебске появился визуальный символ – бронзовые валошки. И это, пожалуй, самое точно воплощение культурного обмена: создатели вдохновлялись калининградскими хомлинами. Но витебские хранители обрели свой характер. Они разные: летописец, фотограф, певец, совсем скоро появится еще один.