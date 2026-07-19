В древнем Витебске отгремели позывные 35-го «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Получается, что у фестиваля юбилей. Пусть и не самый масштабный, бывают цифры и потяжелее, но сегодня – год за два. Особенно что касается культуры.

Ну, «Славянка» же – это не про экспорт-импорт, не про деньги, кажется, и без нее могли бы обойтись. Да, действительно, могли бы, и была такая возможность – отпустить фестиваль в свободное плавание, и поминай как знали. Но! «Славянский базар» дает нам что-то гораздо большее, чем просто деньги. Он вообще не про материальное. Он про нас – про нашу культуру, про ценности, про нашу жизнь и радость жизни! Как бы мы могли без всего этого прожить?! Как-то, а хочется хорошо.

А на «Славянском базаре» всегда хорошо. Потому что душевно, без показухи и желания кому-то понравиться. На «Славянке» свои традиции, устои, правила, и их не собираются менять в угоду коротким трендам. Да, «базар» ищет новые формы и форматы, но принцип всегда один: через искусство к миру и взаимопониманию.

Как отметил глава государства на церемонии открытия, и это очень важные слова: искусство сегодня так нужно нашей славянской семье, нашему Содружеству. Можно порвать экономические договоры или закрыть физические границы, но невозможно «отменить» народную песню. Культура – это мост, и когда рушатся дипломатические связи, именно искусство позволяет народам слышать и понимать друг друга.