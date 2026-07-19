Сотрудники МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Минска

Минские пляжи оказались под пристальным контролем спасателей. Сотрудники МЧС совместно со специалистами ОСВОД вышли в рейд. Мобильные патрули проинспектировали городские акватории. В поле зрения попали не только благоустроенные официальные зоны отдыха, но и места, где купание категорически запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель такой инспекции – предупредить несчастные случаи и напомнить отдыхающим базовые правила безопасности. В центре особого внимания – дети. Спасатели неустанно повторяют родителям: оставлять малышей у воды без присмотра даже на минуту – крайне опасно. Всем отдыхающим сотрудники экстренных служб вручают наглядные памятки. Кроме того, информацию о правилах безопасности помогают озвучивать дроны, которые летают вдоль береговой линии.

Доминика Громада, жительница Минска: Мне кажется, что это важно, чтобы дети знали о правилах безопасности, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Я плаваю очень хорошо, хожу на пляж только с родителями, ради своей безопасности, ведь до 14 лет нельзя самому идти на пляж.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Мы работаем в совокупности не только как работники МЧС, но также с нами сотрудничают и правоохранительные органы, и спасатели ОСВОД. Вместе с нами работает молодежная общественная организация. Поэтому наша задача – общими усилиями напомнить людям о правилах безопасного поведения, не допустить их гибели и в свою очередь сделать их времяпровождение комфортным и безопасным.

Особый контроль за дикими пляжами. Дно на таких участках не проверено водолазами, а спасательные посты отсутствуют. В подобных условиях любая экстренная ситуация может обернуться трагедией. Нарушителям правил безопасного поведения грозит не только предупреждение, но и штрафы.