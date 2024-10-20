Чем запомнился «Марафон единства» в Гомеле? Собрали самые яркие моменты фестиваля

С семьи все начинается. А потому в нашей стране социальные вопросы выходят на первый план. Через семью передаются те ценности и устои, что позволяют нам белорусами звацца. О них и «Марафон единства». Кто мы, откуда и куда идем – в рамках этой общественно-культурной акции пытаемся глубже заглянуть в национальное самосознание, где тесно переплетается наше прошлое, настоящее и будущее. Чтобы помочь осознать это, организаторы выбирают разные формы. От квестов, выставок до ток-площадок и эксклюзивной концертной программы, наполненной белорусскими мотивами и самобытностью. На неделе «Марафон единства» принимал Гомель. Алеся Иванова расшифровала культурный код города над Сожем.

Каждая семья – своя маленькая крепость. Но возводить барьеры и строить высокие стены отнюдь не в стиле белорусов. Скорее, закладывать прочный фундамент, а в его основу – нужные ценности. «Марафон единства» уверенным шагом пришел в Гомель и в очередной раз доказал: наша семья больше, чем кажется. Встречи со знаменитостями, городской квест и грандиозный концерт – Гомель встречает «Марафон единства».

Алеся Иванова, корреспондент:

Площадь Восстания. Об этом месте сложно говорить без дрожи. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался пересыльный лагерь для советских военнопленных. За два года в нем было уничтожено более 100 тысяч наших земляков. Многие из которых захоронены прямо на этом месте. Ко Дню независимости нашей страны площадь Восстания в Гомеле полностью реконструировали. Одной из центральных частей обновленной территории стал памятник жертвам геноцида белорусского народа «Древо жизни». Трехметровая бронзовая скульптура – олицетворение человеческих рук, вырывающихся из земли.

В канун 80-й годовщины освобождения Гомеля отдать дань уважения героям на памятное место приехали участники республиканской акции. Представители Администрации Президента, руководители министерств и ведомств, политики и общественные деятели почтили подвиг освободителей минутой молчания. К подножию монумента – цветы и венки.

Живя в турбулентном мире, сегодня как никогда важно сохранить наш островок стабильности. Особенно сейчас, когда западные политики так яростно пытаются переписать историю, задача каждого – не потеряться в фактах и вовремя включать критическое мышление. Об этом шла речь на знаковой встрече с министром информации Беларуси Маратом Марковым. В формате медиа-завтрака развеяли несколько фейков, в основе которых – элементарное незнание и возможности технологий. Марат Марков, министр информации Беларуси:

Если не будем разбираться в том, чем нас пытаются напичкать иногда, а, как правило, это делается в угоду чему-то либо кому-то, вполне возможно, что мы просто потеряем страну. Вот это будет страшно. Все остальное: мелочи, деньги – потерять, или плохое настроение у нас возникнет. Вот потерять страну – вот это страшно.

Всего на «Марафоне единства» в Гомеле сделали остановку 5 бесплатных экспозиций. В их числе и выставка Национальной библиотеки Беларуси. Здесь можно было познакомиться с изданиями, подаренными Александру Лукашенко главами стран ближнего и дальнего зарубежья, государственными и культурными деятелями. Самой старинной книге здесь без малого 200 лет. Это подарок Президенту от российского журналиста Владимира Соловьева. Новый арт-объект получил в подарок от «Марафона единства» Гомель.

Только когда мы вместе – мы едины. Это доказал и городской квест «Это все мое родное», который собрал на одной площадке сотни человек разных возрастов и профессий. 10 станций, больше 40 команд и самые интересные испытания. История Беларуси, культура, блюда, песни и даже бульба-танцы. Впрочем, смотрите сами.

Национальный колорит, самобытные таланты и щедрая белорусская душа – так, пожалуй, можно описать суть республиканской акции. Кто мы и куда идем – ответы на эти вопросы дает «Марафон единства». Идею предложил президент, ее поддержали, и вот на гостиной сцене Гомеля слились в унисон профессиональные артисты и любители со всей страны. В программе гала-концерта патриотические песни, фольклорные композиции и зажигательные хиты. Народный формат удивляет, и все для того, чтобы мы еще раз убедились, насколько белорусы по-своему самобытны и талантливы. Подробности в сюжете. С каждым городом «Марафон единства» расширяет масштаб. Праздник становится не просто республиканской акцией, а большой мультимедийной площадкой, где пишется современная история.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Дай бог, чтобы через много лет «Марафон единства», может быть, стал таким же знаковым нашим национальным брендом, как Фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске или те же «Дожинки». И глубоко символично, что сегодня в Гомеле мы с вами встречаемся между Днем матери и Днем отца. Еще раз показывая незыблемость семьи как главной основой, главной опорой белорусского общества.