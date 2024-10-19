Новый арт-объект получил в подарок от «Марафона единства» Гомель

«Будущее Беларуси в твоих руках». Гомель получил в подарок от «Марафона единства» новый арт-объект. Мурал теперь украшает одну из стен жилого дома на улице Ланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нем изображены три ладони, мужская, женская и детская, которые держат контур страны. Картина глубоко символична: будущее страны в руках каждого из нас.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Город Гомель один из самых крупных после Минска. И мы очень рады, что молодежь активно подключилась, предложив такой образ. Согласовав с местными органами власти, ребята сами направили свои ресурсы и подарили горожанам и гостям Гомеля такой прекрасный объект.

В Гомеле «Марафон единства» расширил горизонты: увеличилось количество образовательных площадок. Работают сразу пять тематических выставок. Так, Национальная библиотека Беларуси представила коллекцию раритетных плакатов на тему качества. В Гомельском государственном техническом университете имени Сухого разместились уникальные работы известных художников-графиков Союза художников БССР. Агитационные плакаты отражают восприятие советскими людьми проблем качества труда, совести работников, дисциплины.

Агитация на труд была достаточно важным делом, поскольку весь народ стремился ради процветания страны, Союза. Сейчас проводится такая же работа. Наш народ старается на благо нашей страны.

Мне кажется, это могло как-то устремлять людей к каким-то своим целям, показывает, что люди все могут, а они только одни технологии.

Главной локацией праздника 19 октября станет площадка у Ледового дворца, там пройдет городской квест. Совсем скоро начнет работать фуд-корт с угощениями из всех регионов Беларуси. Кульминацией праздника станет масштабный концерт с участием звезд белорусской эстрады «Время выбрало нас», начнется он в 16 часов.