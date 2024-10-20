Минский регион отмечает «Дожинки» – как Воложин принимал главный праздник хлеборобов?

Сама идея проведения «Дожинок» когда-то оппонентами характеризовалась как «пиар ход», мол, только эти города в порядок приводят. Но маленькими шагами всю Беларусь сделали краше. В Воложине, например, на площади, где вчера гремели «Дожинки», еще год назад была парковка. А сегодня город просто не узнать, и эти изменения ведь никто не увезет с собой после праздника! В этом и смысл. Сами «Дожинки» – уже наш бренд, и от этой атмосферы мы наконец-то получаем удовольствие, а не стесняемся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Арина Верховская присоединилась к гуляниям и, судя по всему, получила массу впечатлений, которыми и поделиться.

Ярко, ароматно, а главное с хорошими показателями Минский регион отмечает «Дожинки». Главный праздник хлеборобов принимал Воложин. Хлеборобы центрального региона потрудились на славу. Здесь вырастили четверть от общего каравая. Рекордные – 2,6 миллиона тонн. Средняя урожайность зерновых – достигла почти 44-х центнеров с гектара. Среди лидеров области – Дзержинский, Смолевичский и Воложинский районы.

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Мы выросли в 2 раза, стали очень большие. Мы сегодня занимаем 25 % Дзержинского района. Произошла большая модернизация производства.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Минская область – она самая крупная и валообразующая. Поэтому на сегодня они играют основную роль в сборе урожая общего каравая. На сегодняшний день мы уже имеем 9 миллионов 700 тысяч тонн вместе с кукурузой и с рапсом. Минская область – 2 миллиона 600 тысяч, то есть это очень хороший результат, и приближается к 3 миллионам. Есть еще что убирать.