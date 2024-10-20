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Лукашенко: самое главное, чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле

20 октября 2024 17:57
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Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки.

И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства.

Лукашенко: самое главное, чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Самое главное, чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле. Если мы заложим в них с детства вот это живое, настоящее, такие правильные ценности, можно быть спокойными и за судьбу страны.

# Александр Лукашенко

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