Лукашенко: самое главное, чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле

Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки.

И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства.