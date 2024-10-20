Красное золото Полесья – в Беларуси продолжается сбор клюквы

На Полесье в самом разгаре сбор клюквы. Эта ягода росла на наших болотах с древних времен. А сейчас в Беларуси находятся самые крупные в Европе плантации клюквы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ягодная страда продлится примерно месяц, который будет кормить полешуков весь год. Богатую витаминами и микроэлементами продукцию уже ждут отечественные и зарубежные покупатели. Как собирают красное золото Полесья – расскажет Кристина Протосовицкая.

Полесский климат показывает свой характер. И речь не о влаге. На торфяниках, в низинах температура уже в октябре опускается ниже минус 5 градусов. Крупнейшие в Европе промышленные плантации клюквы «Полесские Журавины» замораживают. Ледяная сказка с алым пламенем ягод.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кажется будто снежная королева уже поорудовала на Полесье, но весь этот лед – дело рук человека. Специальный ледяной панцирь, который создают искусственно, защитит и растение и ягоду от преждевременных полесских заморозков. На протяжении холодных ночей, до 12 часов в сутки на чеки – именно так называют плантации клюквы – распыляют воду. Это целая система против заморозков. В ледяном плену растение сохраняется и медленно – без скачков – оттаивает, когда температура поднимается.

Василий Лягуский, директор предприятия «Полесские Журавины»:

При намораживание льда идет выделение тепла в окружающую среду в растении и оно не мерзнет. Это спасает, ягода не повреждена. Стоит система орошения. То есть на каждом чеке трубы, стояк, дождевальный аппарат, который разбрызгиватель. И надо чтобы он в минуту до 12 раз вокруг оси проходил. Во время уборки ежедневно по 2 чека затапливают водой, чтобы собрать урожай клюквы. Целая ягодная симфония, исполненная неоднократно, но такая манящая.