Чем запомнился 2020-й для Минской области? Регион лидирует по всем основным показателям

Новости Беларуси. В 2020 году Минская область стала лидером страны по всем основным экономическим показателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самый большой каравай, ускоренные темпы строительства, масштабные инвестиционные проекты. Чем еще запомнится 2020 год – в репортаже Вадима Смоляка.

Вадим Смоляк, корреспондент:

«Это был непростой год». Именно с этих слов сегодня начнет новогодний тост практически каждый белорус. Пандемия, закрытые границы, сложные погодные условия во время сбора урожая и другие трудности. Но на самом деле Минская область прощается с 2020 годом на позитивном фоне. Общие достижения не счесть, а об индивидуальных успехах жителей Минщины можно говорить часами. Но у нас всего несколько минут, поэтому вспомним только самые важные события уходящего года.

Сначала главная новость – весь 2021 год будем с хлебом! Летом аграрии Минской области собрали 2 миллиона тонн зерна – это абсолютный рекорд. В прошлый раз общий каравай весил столько восемь лет назад. И даже плохая погода не помешала.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Кукуруза на силос – мы преодолели планку в 4 миллиона 200 тысяч тонн. Конечно, самое главное нам всем – любить, ценить, уважать нашу родную землю и, конечно, стараться, работать и каждый год получать стабильный урожай.

Лидеров уборочной-2020 наградили на областных «Дожинках». Праздник хлеборобов с небывалым размахом организовал Червень. Турчин на «Дожинках» в Червене: IT – это очень здорово, но сельское хозяйство – не менее значимая отрасль нашей экономики

А в 2021 году главный праздник урожая аграрии отметят в Копыле. Там, кстати, уже происходят масштабные изменения. Город ждет настоящий марафон – за один месяц там пройдут и «Дожинки», и День белорусской письменности.

Благодаря этому Копыль сможет пополнить копилку туристических направлений Минской области. Кстати, своя фишка теперь будет у каждого района. За год в облисполкоме разработали стратегию развития районов с учетом их специфики. Например, Воложинский, Вилейский и Мядельский идеально подходят для развития сферы услуг. А Березинский и Клецкий – для сельского хозяйства.

Развитие городов и районов будет всесторонним. Особое внимание – новому жилью. За год в области ввели более миллиона квадратных метров. Активно начинают строить дома и в городах-спутниках.

А еще год запомнился открытием десятков детских садов, школ и образовательных центров.

Отметился год и памятными датами. 9 мая Минская область отметила 75-летие Великой Победы. В городах прошли многочисленные торжества. Центр областных – Курган Славы.

Главные герои – ветераны – на возложении цветов не присутствовали. Их заранее поздравили, каждого лично. Кстати, в этот раз Курган Славы стал одной из точек на 100-километровом маршруте забега «Тропа мужества». Его участники посетили различные достопримечательности военного времени.

Минская область продолжает держать марку самого спортивного региона. Объекты для активного отдыха скоро будут в шаговой доступности в каждом городе. В 2020-м в Марьиной Горке открыли спорткомплекс с 25-метровым бассейном, а в Борисове появилось футбольное поле. Мини-футбольные площадки также сейчас есть в Березино, Крупках, Клецке и Дружном.

Такими темпами жители центрального региона станут самыми здоровыми. Более того, за год в области закупили медицинское оборудование на 20 миллионов рублей. Медтехника пополнила областную и детскую клинические больницы, клиники Молодечно, Борисова, Солигорска и других городов.

Также обновили парк машин скорой помощи – сразу на 40 %.

Благодаря такому обновлению больницы Минской области были готовы к пандемии. Врачи работали с полной отдачей, боролись за жизнь каждого пациента.

В стороне от проблемы не остался ни один человек. Белорусы привозили медикам средства защиты, еду, поддерживали морально. Такое единство позволяет Минской области с уверенностью смотреть в следующий год. И именно пожелания здоровья в 2021 году – главные во всех уголках центрального региона.

От сельского хозяйства хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками, пожелать всем прежде всего здоровья и успехов в личной жизни. Если это будет, то, поверьте, будет и все остальное хорошо. Всех с праздником!

Конечно, хочу пожелать всем в первую очередь здоровья – это самое главное – любви. Нашему хозяйству хочу пожелать реализации – реализации молока большой.

Хочу поздравить наших соотечественников и борисовчан с наступающим Новым годом, пожелать новогодних чудес, хорошего настроения.

Оптимизма, успехов, всех благ и хорошего настроения!

Всегда идти к своей мечте.

Чтобы этот год был легким, изящным и продуктивным.

Всего самого наилучшего и исполнения самых сокровенных желаний.