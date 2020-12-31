Министр внутренних дел Беларуси прокомментировал информацию о готовящихся провокациях в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Министр внутренних дел также прокомментировал информацию, которая начала появляться в деструктивных интернет-источниках о готовящихся провокациях в новогоднюю ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудники органов внутренних дел готовы к обеспечению охраны общественного порядка, в том числе и сегодня, в новогоднюю ночь. И я хочу сказать всем, кто попытается хоть малейшие какие-то действия произвести, нарушающие закон, мы будем очень быстро и четко пресекать эти действия. По всей республике сотрудники органов внутренних дел будут нести службу по усиленному варианту. Это не только касается сегодняшней новогодней ночи, но и в целом всех праздников. Порядок и закон будут обеспечены на улицах наших городов. Это однозначно. Поэтому не надо гражданам, которые сегодня, в новогоднюю ночь, собираются выйти к елкам, пускай спокойно и смело отдыхают. Поверьте мне, мы сумеем обеспечить охрану общественного порядка. Для этого имеются все силы и средства.

Как подчеркнул Иван Кубраков, милиция владеет оперативной информацией об организаторах, готовящих правонарушения, и Новый год они встретят совсем не в кругу своих семей.