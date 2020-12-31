Иван Кубраков: сказал, чтобы сотрудники органов внутренних дел поблагодарили близких, на них оказывалось огромное давление

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Этими наградами удостоены те люди, которые находились именно на передовой, которые несли службу по охране общественного порядка в усиленном варианте. Я хочу сказать, что сегодня награждение проходит не только в городе Минске, награждения проходят по всей республике. Это и в городе Могилеве, и в Бресте. Награды не только сотрудников, которым они сегодня были вручены, это награды всех милицейских коллективов, в которых они служат, потому что это общая работа. Кроме этого, я сегодня, когда говорил свое приветственное слово, сказал, чтобы сотрудники обязательно пришли домой и поблагодарили своих родных и близких, потому что на них также оказывалось огромное давление. И я сегодня, пользуясь случаем, когда здесь находится пресса, хочу сказать, что мы сумели защитить и сумеем защитить нашу родину, наших граждан.