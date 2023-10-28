Чем заняться садоводам и огородникам в начале ноября? Советы лунного календаря

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 29 октября – в этот день рекомендовано собирать семена растений и созревшие наземные плоды: кабачки, патиссоны, фасоль, горох, огурцы, помидоры, землянику и другие, рассказали в программе « Плюс-минус ». Но следует избегать полива и подкормки.

30 октября лучше наводить порядок в теплице, удалять сорняки и прикорневую поросль.

1-2 ноября на огороде лучше всего в эти дни будет организовать полив оставшихся растений, прополоть, окучить и разрыхлить землю в прикорневой зоне. Однако делать это нужно очень осторожно, поскольку зеленые жители огорода уже достаточно уязвимы к внешнему воздействию. В то же время, можно попытаться высадить рассаду любых разновидностей капусты, а также огурцы и помидоры, сеять редис и репу. А вот в саду можно высадить плодовые деревья и кустарники, а также заняться подготовкой к посеву и замочить семена.

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