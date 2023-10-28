Более 30 команд поборются за трофеи второго чемпионата по колке дров среди работников СМИ

«Колка дров по-президентски» и перетягивание дров на санях. Меньше суток остается до второго чемпионата по колке дров среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревнованиях поборются более 30 команд. В 2023 году участие в состязании примут не только белорусские журналисты, но и коллеги из Китая. Пилить, рубить и строгать готовы и работники нашего телеканала. Для команды СТВ участие в чемпионате не в новинку. В этом сезоне планируют буквально «вырубить»‎ победу у конкурентов. Зрителей праздника ждет большое число сюрпризов и интересных конкурсов. На мероприятии выступят известные артисты белорусской эстрады.