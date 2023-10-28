Рок на балалайке. Александр Воронище рассказал, почему молодёжь всё больше интересуется инструментом

Александр Меженный, ведущий: Поговорим про творчество. Очень большое количество выездов у тебя в Россию. Более того, я обратил внимание благодаря соцсетям: у тебя восхищенные комментарии, всевозможные Reels прилетают тебе от молодых людей. Условно говоря, не бабушки, дедушки, а внуки и внучки восхищаются балалайкой на твоих концертах. Ты чувствуешь поворот к истокам или так случайно совпало?

Александр Воронище, балалаечник-виртуоз:

Я к этому шел, пропагандирую балалайку. Пытаюсь молодежи донести не только частушечку. И это моя мечта: пропагандировать балалайку – не только что частушки исполняет, а это эпоха Барокко до современной музыки. Я езжу – роковое, народное.

Александр Меженный:

Давай нам что-нибудь роковое! Забалалай, залабабай.(Подробнее)

Про Nirvana ладно уже – заграница. А первая музыкальная композиция прямо с белорусских болот пошла!