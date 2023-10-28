Рок на балалайке. Александр Воронище рассказал, почему молодёжь всё больше интересуется инструментом
Александр Меженный, ведущий:
Поговорим про творчество. Очень большое количество выездов у тебя в Россию. Более того, я обратил внимание благодаря соцсетям: у тебя восхищенные комментарии, всевозможные Reels прилетают тебе от молодых людей. Условно говоря, не бабушки, дедушки, а внуки и внучки восхищаются балалайкой на твоих концертах. Ты чувствуешь поворот к истокам или так случайно совпало?
Александр Воронище, балалаечник-виртуоз:
Я к этому шел, пропагандирую балалайку. Пытаюсь молодежи донести не только частушечку. И это моя мечта: пропагандировать балалайку – не только что частушки исполняет, а это эпоха Барокко до современной музыки. Я езжу – роковое, народное.
Александр Меженный:
Давай нам что-нибудь роковое! Забалалай, залабабай.(Подробнее)
Про Nirvana ладно уже – заграница. А первая музыкальная композиция прямо с белорусских болот пошла!
Юрий Царев, ведущий:
Это понятно, что композиция группы Deep Purple. У нас сейчас возрождение народных инструментов, но при этом новое роковое звучание. Это прекрасное сочетание, а если, например, в балалайке сделать не три струны – ты же знаешь – шестиструнная гитара, семиструнная.
Александр Воронище:
Есть балалайки шестиструнные тоже, раньше были. Сейчас как бы не используют их, а раньше шестиструнная. У меня на даче лежит шестиструнная, с колками.
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