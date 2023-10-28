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Как избежать «печного» пожара? В МЧС напомнили главные правила в отопительный сезон

28 октября 2023 14:36
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Александра Каштанова, ведущая:
Отопительный сезон еще не запущен в полной мере, поэтому стоит заранее позаботиться о вопросах безопасности. Сегодня в нашей студии Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС. По всей стране началась акция «За безопасность вместе». Она предполагает, что мы можем помочь нашим близким. Давайте выясним, каким образом мы можем это сделать.

Как избежать «печного» пожара? В МЧС напомнили главные правила в отопительный сезон-1

Александр Меженный, ведущий:
Самый главный вопрос – то, что начинается отопительный сезон. Мы даже не про то, что в городах, а именно в деревнях. На что необходимо обратить внимание, что нужно донести до наших телезрителей?

Как избежать «печного» пожара? В МЧС напомнили главные правила в отопительный сезон-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Не зря есть народная мудрость, которая гласит: готовь сани летом. Это касается и подготовки к отопительному сезону. Поэтому планомерная работа, но именно в этот период запускаем акцию «За безопасность вместе», когда люди начинают топить печи, котлы, в межсезонье используют активно обогреватели, работники МЧС вместе с заинтересованными напоминают самые элементарные правила. Что касается печи, все знают, что она должна быть целостной, без дыр, чтобы могла выполнять свою функцию. Дымоход должен быть перед началом отопительного сезона почищен. Нельзя хранить вблизи печи дрова, нельзя допускать ее перекала, особенно когда температура снижается и люди начинают активно на протяжении длительного периода топить. Лучше это сделать несколько раз. Таким образом вы снизите риск возникновения пожара в вашем домовладении. Обращаем внимание, что нельзя для растопки использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Как избежать «печного» пожара? В МЧС напомнили главные правила в отопительный сезон-7

Далее смотрите в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Александра Каштанова # Александр Меженный # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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