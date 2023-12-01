В Витебске стартовал отбор конкурсантов на «Славянский базар»

В Беларуси продолжаются региональные отборочные туры на взрослый и детский музыкальные конкурсы, которые пройдут в рамках 33-го «Славянского базара», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Ранее они уже состоялись в Могилеве и Минской области. Сегодня, 1 декабря, претенденты выступают в Витебске, столице Международного фестиваля искусств.

На выход во второй тур претендуют 12 взрослых и 19 юных вокалистов. Конкурсанты представят эстрадную песню на белорусском языке и мировой хит. Для участия в следующем этапе жюри определит 10 артистов.

Александр Огородников, участник регионального тура национального отбора XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»: Хочется попеть на международном уровне, поучиться у людей, которые сидят в жюри. Если ты будешь уверен в себе, выйдешь на сцену и споешь красиво, четко и нормально, тогда жюри будет чувствовать, что этот человек готов.

Екатерина Зинкевич, участница регионального тура национального отбора XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»: У меня есть еще бабушка, которая за меня дома болеет. Она мне говорила: Катя, не беспокойся, перед выходом вздохни и выдохни, чтобы было все нормально. Главное – не переволноваться и не выдать эмоций.

Александр Суворов, председатель жюри регионального тура национального отбора XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Разбираем в основном ремесло, то есть очень многие технические аспекты исполнения, связанные с дыханием и артикуляцией. Есть еще качество голоса. Бывает очень красивый голос, очень чистая интонация, но не рассказано ничего.

Далее за путевку на музыкальный фестиваль поборются артисты из Бреста, Гомеля и Гродно. Завершится первый этап национального отбора в Минске 11 декабря.