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Оскорблял власть и госсимволы. Жителя Витебска будут судить за реабилитацию нацизма

13 июля 2022 08:53
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Новости Беларуси. Реабилитация нацизма, надругательство над госсимволами и публичное оскорбление Президента. Генеральная прокуратура расследовала и направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Оскорблял власть и госсимволы. Жителя Витебска будут судить за реабилитацию нацизма-1

Согласно материалам дела, обвиняемый с июля 2018-го по январь 2022 года на своих страницах в соцсетях хранил и регулярно размещал публикации на тему нацизма, неонацизма, национализма, ксенофобии и антисемитизма. Кроме того, он неоднократно публиковал сообщения и репостил публикации, содержавшие оскорбления главы государства и других представителей власти. А в декабре 2021-го обвиняемый разместил фото Государственного герба Беларуси в измененном и оскорбительном виде.  

Оскорблял власть и госсимволы. Жителя Витебска будут судить за реабилитацию нацизма-4

Антон Панюков, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси по надзору за расследованием особо важных уголовных дел:  
С целью реабилитации нацизма обвиняемый размещал общедоступную информацию с выражением положительного отношения к коллаборационистам Белорусской краевой обороны, Русской освободительной народной армии, героизации нацистской и неонацистской идеологии, популяризации их символики и атрибутики. Формированием положительного отношения к солдатам вермахта в связи с их деятельностью в период Великой Отечественной войны на территории БССР.  

Оскорблял власть и госсимволы. Жителя Витебска будут судить за реабилитацию нацизма-7

Действия обвиняемого квалифицированы по 5 статьям Уголовного кодекса. Избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокуратура оставила без изменения.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Антон Панюков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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