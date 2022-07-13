Оскорблял власть и госсимволы. Жителя Витебска будут судить за реабилитацию нацизма

Новости Беларуси. Реабилитация нацизма, надругательство над госсимволами и публичное оскорбление Президента. Генеральная прокуратура расследовала и направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела, обвиняемый с июля 2018-го по январь 2022 года на своих страницах в соцсетях хранил и регулярно размещал публикации на тему нацизма, неонацизма, национализма, ксенофобии и антисемитизма. Кроме того, он неоднократно публиковал сообщения и репостил публикации, содержавшие оскорбления главы государства и других представителей власти. А в декабре 2021-го обвиняемый разместил фото Государственного герба Беларуси в измененном и оскорбительном виде.

Антон Панюков, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси по надзору за расследованием особо важных уголовных дел:

С целью реабилитации нацизма обвиняемый размещал общедоступную информацию с выражением положительного отношения к коллаборационистам Белорусской краевой обороны, Русской освободительной народной армии, героизации нацистской и неонацистской идеологии, популяризации их символики и атрибутики. Формированием положительного отношения к солдатам вермахта в связи с их деятельностью в период Великой Отечественной войны на территории БССР.