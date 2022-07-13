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Лукашенко поздравил граждан Черногории с Днём государственности

13 июля 2022 07:55
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На основе взаимопонимания и уважения. Беларусь заинтересована в продолжении диалога с Черногорией. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении граждан страны с Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил граждан Черногории с Днём государственности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Убежден, что мы преодолеем неблагоприятную политическую конъюнктуру, а доброжелательные отношения, деловые и культурные контакты белорусов и черногорцев послужат надежной основой для расширения плодотворного межгосударственного сотрудничества.  

Глава государства также отметил, что для каждой страны важно сохранить свою идентичность. Следует оберегать то ценное, что нужно оставить потомкам: независимость государства, его традиции и самобытную культуру.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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