Собачки на скейтах, жонглёры, балет. Что покажут артисты из Белгосцирка на «Славянском базаре»?
Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучат первые позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые увертюрой форума станет цирковое представление. Организаторы уверены – старт получится ярким и задаст тон дальнейшим фестивальным дням.
В программе выступления воздушных гимнастов, жонглеров и небезызвестного клоунского трио «Без носков». Вместо привычной цирковой арены шоу развернется на открытой сцене.
Перед публикой появятся в том числе дрессированные звери – это собачки на скейтах и обаятельные обезьянки-капуцины. Цирковое представление покажет, каким шапито было в разные эпохи, а также напомнит про родину белорусского цирка.
Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:
Мы хотим рассказать о цирке, о его волшебстве. И рассказать, какие были цирки в разных эпохах. И напомнить, и рассказать тем, кто не знает, что первый цирк Беларуси под названием «Лири» построен был здесь, в Витебске, на месте этого Летнего амфитеатра. Никто об этом практические не знает. И с этого цирка начинается история нашего циркового искусства, про это мы и расскажем. Жонглер будет, «Игра на бильярде» называется – очень оригинальный номер. Русская палка, воздушные гимнасты и, естественно, балет и оркестр Белорусского государственного цирка.
Напомним, сегодня же стартует детский музыкальный конкурс «Витебск-2022». В течение двух дней юные исполнители из 15 стран продемонстрируют свой талант.
Откроет конкурс выступление белоруса Елисея Касича. На вчерашней жеребьевке он вытянул первый номер. В праздничном Витебске работает и съемочная группа СТВ.