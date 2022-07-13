Собачки на скейтах, жонглёры, балет. Что покажут артисты из Белгосцирка на «Славянском базаре»?

Перед публикой появятся в том числе дрессированные звери – это собачки на скейтах и обаятельные обезьянки-капуцины. Цирковое представление покажет, каким шапито было в разные эпохи, а также напомнит про родину белорусского цирка.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

Мы хотим рассказать о цирке, о его волшебстве. И рассказать, какие были цирки в разных эпохах. И напомнить, и рассказать тем, кто не знает, что первый цирк Беларуси под названием «Лири» построен был здесь, в Витебске, на месте этого Летнего амфитеатра. Никто об этом практические не знает. И с этого цирка начинается история нашего циркового искусства, про это мы и расскажем. Жонглер будет, «Игра на бильярде» называется – очень оригинальный номер. Русская палка, воздушные гимнасты и, естественно, балет и оркестр Белорусского государственного цирка.