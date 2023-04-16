Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград

Беларусь уже не раз выступала с мирными инициативами. Это в первую очередь, конечно, касается ситуации в Украине, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Наш Президент с самых высоких трибун призывал стороны сесть за стол переговоров. Одно из последних предложений по выходу из кризиса прозвучало во время Послания главы государства народу и Национальному собранию.

Но ради справедливости стоит отметить, что от Беларуси исходит такой миротворческий импульс уже не первый год. И с этой точки зрения есть повод посмотреть на события 14 апреля 1999-го. 24 года назад Александр Лукашенко отправился в Белград, который в тот момент нещадно бомбили самолеты НАТО. На неделе на сайте Президента были опубликованы уникальные архивные кадры тех событий.

Во время визита белорусского лидера НАТО угрожало, что не гарантирует безопасный коридор для самолета, а по прилете удары по столице Югославии продолжились. Так, под обстрелами, Президент Беларуси и встречался со Слободаном Милошевичем. Как и сегодня, Александр Лукашенко выступал за путь переговоров и мирное урегулирование ситуации. Но, к сожалению, призывы не дошли до адресатов. Бомбежки Югославии продолжились. Хотя в Сербии до сих пор помнят и ценят смелый шаг белорусского лидера в поддержку их страны. Какие уроки мы извлекли из тех событий? Во-первых, Запад уничтожил Югославию в угоду экономических интересов. Тогда это была страна с 40-миллионным рынком и передовой промышленностью и могла тягаться с Францией и Германией. Во-вторых, в 1999, наверное, окончательно пропали иллюзии, что с Западом можно договориться и жить в мире и согласии.