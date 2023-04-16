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Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград

16 апреля 2023 19:17
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Беларусь уже не раз выступала с мирными инициативами. Это в первую очередь, конечно, касается ситуации в Украине, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград-1

Ольга Коршун, СТВ:
Наш Президент с самых высоких трибун призывал стороны сесть за стол переговоров. Одно из последних предложений по выходу из кризиса прозвучало во время Послания главы государства народу и Национальному собранию.

Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград-4

Но ради справедливости стоит отметить, что от Беларуси исходит такой миротворческий импульс уже не первый год. И с этой точки зрения есть повод посмотреть на события 14 апреля 1999-го. 24 года назад Александр Лукашенко отправился в Белград, который в тот момент нещадно бомбили самолеты НАТО. На неделе на сайте Президента были опубликованы уникальные архивные кадры тех событий.

Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград-7

Во время визита белорусского лидера НАТО угрожало, что не гарантирует безопасный коридор для самолета, а по прилете удары по столице Югославии продолжились. Так, под обстрелами, Президент Беларуси и встречался со Слободаном Милошевичем. Как и сегодня, Александр Лукашенко выступал за путь переговоров и мирное урегулирование ситуации. Но, к сожалению, призывы не дошли до адресатов. Бомбежки Югославии продолжились. Хотя в Сербии до сих пор помнят и ценят смелый шаг белорусского лидера в поддержку их страны. Какие уроки мы извлекли из тех событий? Во-первых, Запад уничтожил Югославию в угоду экономических интересов. Тогда это была страна с 40-миллионным рынком и передовой промышленностью и могла тягаться с Францией и Германией. Во-вторых, в 1999, наверное, окончательно пропали иллюзии, что с Западом можно договориться и жить в мире и согласии.

Чем похожи Югославия и нынешняя Украина? Вспоминаем визит Александра Лукашенко в Белград-10

То, что происходит сегодня в Украине, некоторые аналитики сравнивают с событиями в Югославии. Можно проводить разные параллели и много рассуждать, но сегодня важнее всего остановить кровопролитие. Ведь каждый день на фронте гибнут люди. К этому призывал в первую очередь наш Президент.

# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Слободан Милошевич # Фотофакт

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