Чем отличается учёба в кадетском училище от школы? Поговорили с преподавателями

Жизнь по уставу, азы армейского дела и мужская закалка. В Борисове появилось кадетское училище. Это второе учреждение такого профиля в Минской области. Познакомимся с теми, кто решил примерить курсантские погоны и проведем один день вместе с кадетами, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Влада Родовская, корреспондент:

Давайте вспомним 1 сентября, было очень масштабное мероприятие. Как вы вспоминаете тот день?





Дмитрий Болбас, директор Борисовского кадетского училища Минской области:

Для меня это была большая ответственность перед родителями, гостями, детьми, чтобы мы достойно выглядели в глазах гостей, родителей, детей. Чтобы все увидели, какой у нас масштаб, какие мы молодцы, что мы уже можем, чему мы научились. Дать нам старт таким образом от таких больших людей – это дорогого стоит. И дети почувствовали всю ответственность. Это учреждение образование знаковое для нашей страны, не только области.

Будущие кадеты открытие запомнят надолго. Мероприятие получилось торжественным и масштабным. Церемония передачи знамени, выступление роты почетного караула и военного оркестра. Поздравить ребят приехали высокие гости. Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям – подробности здесь. Получив поздравления и сладкие сюрпризы от руководства Минской области, ребята приступили к учебе сразу же. Не теряя ни минуты времени, сели за парты на свой первый урок. Влада Родовская:

Поступили кадеты, учеба началась. Чем отличается это от обычной учебы в школе? Дмитрий Болбас:

Программа обучения в кадетском училище предусматривает изучение предметов на базовом уровне, а также изучение предметов на повышенном уровне, то есть профилизация. Программа по общеобразовательным предметам не отличается от программ общеобразовательных учреждений образования. Мы имеем возможность давать такое же образование с такими же профилями, с таким же набором факультативов, как и учреждения образования, которые находятся у нас в городе. Но чем мы отличаемся от учреждений общего среднего образования? Мы имеем такую возможность изучать предметы воинской направленности в большем объеме и с более раннего возраста. Обычные уроки дополняются занятиями по военному профилю. К примеру, дисциплину по допризывной подготовке юные патриоты изучают уже с 8 класса. Есть интересные факультативы. Скучать времени нет. Влада Родовская:

Где мы с вами находимся? Что это за корпус? Чем здесь ребята занимаются?

Сергей Гаврилович, заместитель директора по воспитательной работе Борисовского кадетского училища Минской области:

Мы с вами находимся в учебном корпусе, его нам сдали в этом году после реконструкции. Мы с вами находимся на втором этаже, где располагаются основные кабинеты, которые отвечают деятельности нашего кадетского училища. Самый важный кабинет – кабинет допризывной подготовки. Потому что кадеты – это будущие офицеры. У нас есть договор о сотрудничестве с учебным центром в Печах, Борисове. Это один из важных кабинетов, мы будем пополнять материальную базу этого кабинета. В сотрудничестве с нами работают офицеры. За каждым классом, взводом у нас закреплена определенная гвардейская школа подготовки прапорщиков и младших специалистов. Влада Родовская:

Получается, во время уроков им преподают не учителя, а военные? Сергей Гаврилович:

Нет. Учителя преподают уроки. Сейчас у нас просто идут часы допризывной подготовки, куда приглашены офицеры, курирующие данный класс. Время от времени они приходят. Основные знания по предметам дают наши учителя. Сейчас мы с вами идем на занятие по допризывной подготовке. Над училищем взял шефство 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. Они главные помощники будущей военной элиты.

Александр Портянко, заместитель командира по идеологической работе воинской части 41684:

Воинские части 72-го учебного центра обеспечивают оказание помощи в проведении занятий с кадетами по основам военного дела с целью подготовки подрастающего поколения, для определения их дальнейшего жизненного пути, с целью подготовки их к поступлению в Военную академию в первую очередь, а также в последующем в другие силовые вузы на территории нашей страны. Для большинства педагогов здесь такой формат обучения в новинку. Но все отмечают, с кадетами работать оказалось проще. Замотивированные, с горящими глазами курсанты вовлечены в образовательный процесс.

Эдуард Крень, педагог Борисовского кадетского училища Минской области:

Я работаю девятый год, я закончил БГУ, географический факультет. Несколько лет поработал в других местах, я сам из Борисова, вернулся на родину, работаю в этой школе, которая раньше была Староборисовской санаторной школой, интернат, а с 1 сентября – кадетское училище. Изменения только в лучшую сторону, я как воспитатель могу сказать, что изменения колоссальные, контингент детей разный. Не надо повторять два раза, с первого раза они все понимают, делают. Даже иногда проверять уроки нет смысла, они сами заинтересованы в этом. Дети очень хорошие. Влада Родовская:

Это кабинет информатики. Сергей Гаврилович:

Да, проходите, пожалуйста. Оснащен современными компьютерами. Одновременно здесь может заниматься группа детей из 10 человек. Созданы все условия, то есть от постановки современных компьютерных устройств до автоматически затеняющихся окон специальными шторами. Освещение, соответствующее всем санитарным нормам.

Влада Родовская:

Чем отличаются уроки информатики в школе и уроки информатики в училище? Сергей Гаврилович:

Помимо программы, которую необходимо освоить кадетам, часть заданий они выполняют с ориентацией на гражданско-патриотическое воспитание. Допустим, необходимо предложить презентацию ко Дню народного единства. Они готовят презентацию. Например, проходил День танкистов, значит готовим рефераты, доклады по этой тематике. Все, что касается военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания. Учеба у ребят с акцентом на физическую подготовку. Тренировки на разные группы мышц. Каждый день. Дисциплина, выносливость – на это делают ставку.

Григорий Балицкий, учитель Борисовского кадетского училища Минской области:

Педагогический стаж большой, 22 года. Я работал в общеобразовательной школе. Пригласили сюда, решил попробовать, потому что тут детям можно больше нагрузку дать, все-таки это будущие офицеры, наши защитники. Они сами это требуют, чтобы мышцы были, мускулы. В каждом классе, или, как здесь принято говорить, взводе, есть командиры. Ими стали ребята, кто еще до поступления был знаком с военным делом. Например, Кирилл Дегтярь. До училища парень был в патриотическом клубе Смолевичского района. Опыт пригодился.