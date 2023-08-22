Новое кадетское училище в Борисовском районе примет 140 учеников

Новости Беларуси. Новое кадетское училище в Борисовском районе готово принять первых учащихся. В сентябре оно распахнет двери для 140 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Разместилось учреждение образования на базе Староборисовской школы-интерната.

Здесь юноши и девушки будут жить и учиться. Набор проводили в 8-й, 9-й и 10-й классы. Кроме школьных предметов, в учебной программе основы допризывной и строевой подготовки, практические занятия в воинских частях. Кадровый состав педагогов нового училища уже укомплектован. Возглавит учреждение Дмитрий Болбас.

Дмитрий Болбас:

Для подготовки учреждения образования проведен огромный комплекс работ, касающихся и строительства, и отделочных работ. Также введен в строй новый учебный корпус, актовый зал на 120 посадочных мест. Проводятся ремонтные работы, которые подходят к концу, в спальных помещениях. Их мы делаем наиболее комфортными для круглосуточного проживания детей.

Среди будущих кадетов, которые прошли отбор, 32 девочки. Интерес школьников к учреждению высокий. Поэтому в 2024 году количество мест для обучения планируют увеличить.