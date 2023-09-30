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Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?

30 сентября 2023 07:11
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Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?-1

Анастасия Малахова, студентка:
Я считаю, что девушка может на первом свидании сама за себя заплатить, чтобы не быть должной этому мужчине. Потому что это всего лишь первое свидание и он тебе ничего не должен.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анастасия, вам не будет обидно? Вы собирались два часа на свидание.

Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?-4

Борис Кравцов, предприниматель:
А мужчины не собираются? 15 минут.

Алеся Лакина:
Вы сходили на эпиляцию, сделали ногти, укладку, красились, купили новое платье. Вышла вся такая красивая, а платить самой.

Борис Кравцов:
Алеся, вы так всегда ходите на первое свидание?

Алеся Лакина:
Конечно, я каждый день так хожу.

Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?-7

Антон Шабуневич, тренер по коммуникациям:
Я буду на стороне девушек. Девушек – в плане не девушек, а буду оппонировать Насте, потому что я знаю многих мужчин. Если девушка скажет, что счет пополам, многих мужчин это испугает, что отношений не будет.

Анастасия Малахова:
Почему?

Антон Шабуневич:
Это тоже такой момент.

Анастасия Малахова:
Он может всегда сказать: «Я заплачу за тебя, не переживай».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Это больше не пугает, я знаю по себе, это немножко некомфортно. Я настроился, что буду оплачивать. Она говорит: «Счет пополам».

Алеся Лакина:
На самом деле, я не говорю: «Счет пополам». Но я всегда достаю кошелек из сумки. То есть я заказываю то, что могу себе позволить. Но мужчины на это реагируют так: ты меня сейчас обидеть хочешь?

Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?-10

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Алеся, я рекомендую доставать не кошелек, а пудреницу. Сказать: «Да, а что?» Почему обижает мужчину? Потому что в какой-то момент, когда женщина… Это достаточно провокационный момент, когда она достает кошелек. То есть когда идет провокация, он начинает вспоминать, что он мужчина. Таким образом его это немножко поддевает.

Алеся Лакина:
То есть его это провоцирует оплатить счет?

Виктория Протас:
Я думаю, что да.

Алеся Лакина:
Девочки, лайфхак.

Виктория Протас:
Я бы рекомендовала не доставать кошелек, потому что нужно беречь мужчин, я так считаю. Достать красивую пудреницу и улыбнуться.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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