Многих это испугает. Почему мужчине некомфортно, если женщина предлагает разделить счёт?

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Малахова, студентка:

Я считаю, что девушка может на первом свидании сама за себя заплатить, чтобы не быть должной этому мужчине. Потому что это всего лишь первое свидание и он тебе ничего не должен. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анастасия, вам не будет обидно? Вы собирались два часа на свидание.

Борис Кравцов, предприниматель:

А мужчины не собираются? 15 минут. Алеся Лакина:

Вы сходили на эпиляцию, сделали ногти, укладку, красились, купили новое платье. Вышла вся такая красивая, а платить самой. Борис Кравцов:

Алеся, вы так всегда ходите на первое свидание? Алеся Лакина:

Конечно, я каждый день так хожу.

Антон Шабуневич, тренер по коммуникациям:

Я буду на стороне девушек. Девушек – в плане не девушек, а буду оппонировать Насте, потому что я знаю многих мужчин. Если девушка скажет, что счет пополам, многих мужчин это испугает, что отношений не будет. Анастасия Малахова:

Почему? Антон Шабуневич:

Это тоже такой момент. Анастасия Малахова:

Он может всегда сказать: «Я заплачу за тебя, не переживай». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Это больше не пугает, я знаю по себе, это немножко некомфортно. Я настроился, что буду оплачивать. Она говорит: «Счет пополам». Алеся Лакина:

На самом деле, я не говорю: «Счет пополам». Но я всегда достаю кошелек из сумки. То есть я заказываю то, что могу себе позволить. Но мужчины на это реагируют так: ты меня сейчас обидеть хочешь?