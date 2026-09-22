Новости по тегу #Кадеты в Беларуси

Центральным событием стал тематический день «Славянской верности союз», посвященный Союзному государству.
Еще год назад эти ребята только мечтали о кадетских погонах. Сегодня они уже живут по армейскому распорядку, осваивают основы военного дела и осознанно готовят себя к защите Родины.
Кадеты осваивают основы армейской дисциплины: привыкают к строгому распорядку дня, полному отказу от смартфонов и ежедневным маршам.
Аттестаты зрелости получили 44 кадета. С важным этапом жизни их поздравил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Церемонию посетили воспитанники кадетских училищ из Гродно, Полоцка и Гомеля.
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