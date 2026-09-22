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Новости по тегу #Кадеты в Беларуси

«Зубренок» принимает участников гражданско-патриотической смены «За честь Отчизны»
22 сентября 2026 13:53

«Зубренок» принимает участников гражданско-патриотической смены «За честь Отчизны»

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?
11 июня 2026 19:24

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?

Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы
11 июня 2026 11:37

Первокурсники Гомельского кадетского училища проходят учебно-полевые сборы

В Минской области состоялся первый выпуск Борисовского кадетского училища
15 июня 2025 13:39

В Минской области состоялся первый выпуск Борисовского кадетского училища

Выставка о международном кадетском и юнармейском сотрудничестве открыта в Государственной думе России
04 июня 2025 08:55

Выставка о международном кадетском и юнармейском сотрудничестве открыта в Государственной думе России

Подъём в 6 утра, а дальше по расписанию. Как проходят будни кадетов?
30 сентября 2023 09:06

Подъём в 6 утра, а дальше по расписанию. Как проходят будни кадетов?

Чем отличается учёба в кадетском училище от школы? Поговорили с преподавателями
30 сентября 2023 08:52

Чем отличается учёба в кадетском училище от школы? Поговорили с преподавателями

Из школы-интерната сделали кадетское училище. Почему заведение решили открыть именно в Борисове?
29 сентября 2023 13:41

Из школы-интерната сделали кадетское училище. Почему заведение решили открыть именно в Борисове?

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям
01 сентября 2023 21:03

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу
11 марта 2023 16:10

Полоцкое кадетское училище 1 сентября переедет по новому адресу

Помните мальчика из Латвии, которого называли предателем за интервью с Лукашенко? В Беларуси он уже принял присягу
29 октября 2022 11:58

Помните мальчика из Латвии, которого называли предателем за интервью с Лукашенко? В Беларуси он уже принял присягу

Лето строгого режима. Что особенного в слонимских кадетских классах и почему дети хотят туда попасть?
28 июня 2022 21:45

Лето строгого режима. Что особенного в слонимских кадетских классах и почему дети хотят туда попасть?