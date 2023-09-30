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Новый военно-патриотический клуб «Юный связист» открылся в Минске. Состоялась торжественная церемония

30 сентября 2023 08:13
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Новости Беларуси. Воспитать в молодежи любовь к Родине и научить быть настоящим гражданином. В Минске открылся новый военно-патриотический клуб «Юный связист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый военно-патриотический клуб «Юный связист» открылся в Минске. Состоялась торжественная церемония-1

Торжественная церемония прошла у мемориального знака в память о служащих войск связи, которые погибли в годы Великой Отечественной. Участие в мероприятии приняли учащиеся и педагоги 170-й минской школы, а также командование 56-го отдельного полка связи. Именно благодаря их сотрудничеству удалось создать новый клуб. Здесь же слова клятвы произнесли те, кто первыми вступили в ряды «юных связистов».

Новый военно-патриотический клуб «Юный связист» открылся в Минске. Состоялась торжественная церемония-4

Алексей Ходор, командир 56-го отдельного полка связи:
Мы торжественно вручили удостоверения школьникам. В дальнейшем они будут проходить подготовку у нас в полку, с ними будут проводиться занятия по тактической, физической, военно-медицинской подготовке, порядок выживания в экстремальных условиях. Самое главное, мы будем заниматься патриотическим воспитанием, передавать свой опыт.

Новый военно-патриотический клуб «Юный связист» открылся в Минске. Состоялась торжественная церемония-7

Впереди ребят ждет увлекательное и полезное обучение, кроме того, перед ними откроются новые возможности. Для выпускников военно-патриотических клубов в нашей стране предусмотрены льготы при поступлении. Вне конкурса они могут попасть в суворовское училище, лицей, Академию МВД или Военную академию.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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