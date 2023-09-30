Новый военно-патриотический клуб «Юный связист» открылся в Минске. Состоялась торжественная церемония

Новости Беларуси. Воспитать в молодежи любовь к Родине и научить быть настоящим гражданином. В Минске открылся новый военно-патриотический клуб «Юный связист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла у мемориального знака в память о служащих войск связи, которые погибли в годы Великой Отечественной. Участие в мероприятии приняли учащиеся и педагоги 170-й минской школы, а также командование 56-го отдельного полка связи. Именно благодаря их сотрудничеству удалось создать новый клуб. Здесь же слова клятвы произнесли те, кто первыми вступили в ряды «юных связистов».

Алексей Ходор, командир 56-го отдельного полка связи:

Мы торжественно вручили удостоверения школьникам. В дальнейшем они будут проходить подготовку у нас в полку, с ними будут проводиться занятия по тактической, физической, военно-медицинской подготовке, порядок выживания в экстремальных условиях. Самое главное, мы будем заниматься патриотическим воспитанием, передавать свой опыт.