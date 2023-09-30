Министр ЕЭК обсудил с представителями бизнеса вопросы техрегулирования в ЕАЭС

Интеграционные процессы в ЕАЭС в сфере технического регулирования, требования к продукции и процедурам ее допуска на союзный рынок, устранение барьеров во взаимной торговле. Эти и другие темы обсудили 29 сентября в Минске. С представителями промышленности и бизнеса встретился министр Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог проходил как в очном, так и в онлайн-формате. Главными целями мероприятия стали оценка уже пройденного пути и проработка дальнейшего плана действий. Интерес к сфере технического регулирования в Беларуси особый. У участников дискуссии была возможность задать волнующие их вопросы, поделиться рекомендациями, высказать пожелания.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Госстандарт является координирующим органом в сфере технического регулирования на национальном уровне, поэтому те вопросы и предложения, которые были сформулированы нашим бизнесом, нашей промышленностью, мы интерполировали в Евразийскую экономическую комиссию.

Также в ходе встречи стороны обсудили перспективы создания единого рынка и налаживание благоприятной среды для внедрения инноваций и развития экспорта. Рассмотрели участники проблемные вопросы, связанные с применением санитарных и карантинных мер.