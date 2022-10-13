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122 человека погибли в Минской области из-за пожаров. Почему наступление холодов для МЧС – горячая пора?

13 октября 2022 13:59
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области произошло свыше тысячи пожаров, где погибли более 120 человек, в том числе два ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С наступлением холодов сотрудники МЧС усилили профилактические рейды. Под особым контролем – многодетные семьи, одинокие и пожилые люди.

122 человека погибли в Минской области из-за пожаров. Почему наступление холодов для МЧС – горячая пора?-1

С наступлением холодов на селе начинают активно пользоваться печками. Поэтому в осенне-зимний период спасатели совместно с соцработниками проводят рейды. В этот раз пришли в гости к многодетной семье Каробчиц из агрогородка Нарочь.

122 человека погибли в Минской области из-за пожаров. Почему наступление холодов для МЧС – горячая пора?-4

При возникновении чрезвычайных ситуаций люди все-таки теряются, паникуют. Поэтому нужно всегда помнить и не забывать – 101 или 112.

Дом отапливается за счет котла. Важно, чтобы рядом с оборудованием не было горючих веществ. Проверяют и дымоход.

122 человека погибли в Минской области из-за пожаров. Почему наступление холодов для МЧС – горячая пора?-7

Маленькие есть? Смотри, держи тебе.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Оксана Каробчиц # Екатерина Каробчиц # Леонид Бруйко # Анна Куртасова # Людмила Танана # Анастасия Швайбович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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