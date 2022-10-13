122 человека погибли в Минской области из-за пожаров. Почему наступление холодов для МЧС – горячая пора?

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области произошло свыше тысячи пожаров, где погибли более 120 человек, в том числе два ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С наступлением холодов сотрудники МЧС усилили профилактические рейды. Под особым контролем – многодетные семьи, одинокие и пожилые люди.

С наступлением холодов на селе начинают активно пользоваться печками. Поэтому в осенне-зимний период спасатели совместно с соцработниками проводят рейды. В этот раз пришли в гости к многодетной семье Каробчиц из агрогородка Нарочь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций люди все-таки теряются, паникуют. Поэтому нужно всегда помнить и не забывать – 101 или 112.

Дом отапливается за счет котла. Важно, чтобы рядом с оборудованием не было горючих веществ. Проверяют и дымоход.