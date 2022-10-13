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Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице

13 октября 2022 13:58
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Новости Беларуси. Праздничная теплая неделя. В 4-й городской детской клинической больнице поздравили минских медиков с Днем матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице-1

Погода позволила провести торжество на улице. Во внутреннем дворике собрались те, кто сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Мероприятие организовали по инициативе первичных организаций Белорусского союза женщин системы здравоохранения. В их адрес звучали пожелания и слова благодарности. В том числе за профессионализм и воспитание нового поколения минчан.

Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице-4

Татьяна Васильева, врач-педиатр 5-й городской детской поликлиники:
День матери теперь не просто цифра в календаре. Наше руководство сделало так, что мы можем здесь все собраться. И этот праздник приобретает большой масштаб, потому что сейчас очень важно говорить о семейных ценностях, о семье.

Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице-7

Виталий Лужинский, главный врач 4-й городской детской клинической больницы:
Мы приветствуем мам – наших сотрудников комитета по здравоохранению. Очень захотелось создать такой праздник и подарить такое настроение за то, что они мамы.

Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице-10

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Хочется, чтобы в эти дни никто из наших коллег не забыл своих многодетных матерей. Вы знаете, нужно обязательно доносить информацию о той поддержке, которую сегодня оказывает государство семьям с детьми. И неважно, один это ребенок, два или многодетная семья. В любом случае мы должны бережно относиться к каждому ребенку и семье.

Минских медиков поздравили с Днём матери в 4-й детской больнице-13

Чаепитие, памятные подарки. Кульминацией праздника стал концерт. Его подготовили творческие коллективы Дворца детей и молодежи «Золак».

# Праздничные даты # общество # Татьяна Васильева # Виталий Лужинский # Елена Богдан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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