Встретились на чужой свадьбе и почти 20 лет вместе. Знакомим с участниками конкурса «Семья года – 2022»

Новости Беларуси. 14 октября в Минске пройдет финал республиканского конкурса «Семья года – 2022». В нем примут участие представители со всех областей Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минск представит семья Трикоза. За почти два десятилетия совместной жизни супруги Владислав и Юлия прошли огонь, воду и медные трубы. Сегодня они воспитывают троих детей. И каждый день показывают им достойный пример.

Познакомились Владислав и Юлия еще студентами. Встретились случайно на чужой свадьбе. Хитросплетение судьбы – и вот уже почти 20 лет вместе. Растят детей, ведут хозяйство и строят карьеру. Оказывается, все можно успеть, если захотеть.

Владислав Трикоза:

У нас довольно-таки спортивная семья. В настоящее время больше занимаемся плаванием. Семейные традиции: мы любим вечером, когда все придут домой, собраться за вечерним столом. Посидеть, поговорить.

Юлия Трикоза:

Мы сделали все возможное, чтобы детям привить любовь к различным видам спорта. Они у нас с детства занимались и танцами, и гимнастикой, и единоборствами, и плаванием.